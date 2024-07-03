澎湖漁船遭扣 國安人士：確實存在違反他國規定風險

澎湖籍「大進滿88號」漁船，金門外海作業遭中國海警船強行登檢帶回中國。國安人士今天表示，漁船在中國福建周邊水域作業，非台灣管轄範圍，目前為中國休漁期間，確實存在違反他國規定風險。

國安人士表示，中國近期在東海、南海及金馬周邊水域，確實多有類似強勢作為，與過去不同，引發國際各方關注與爭議，因此要特別提醒海上作業國籍漁船注意可能風險。

海洋委員會海巡署2日晚間表示，澎湖籍「大進滿88號」漁船在金門海域作業時，突遭中國海警船登檢扣押帶走，海巡艇緊追未果，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調。

國安人士表示，中國5月間宣布在福建水域為期3個月的伏季休漁，禁止漁業作業，這起案件是違反中國伏季休漁規定。

國安人士指出，中國自1995年起，單方面實施每年自5月1日起為商業捕魚禁漁期，禁漁範圍包括黃海、渤海、東海及南海北緯12度線以北等地主張的海域，不管中國或外國漁船，皆須遵守這項禁令，即使有爭議的海域也是，只是各區禁漁令開始日期不一致，長短有別。

這名國安人士指出，類似案例過去也曾發生，今年5月時，菲律賓政府抗議中國單方面在南中國海頒布的每年長達4個月休漁期，菲國批評這個禁漁令使南中國海緊張升級，強調單方面實施禁漁令加劇西菲律賓海和南中國海的緊張，並呼籲北京停止違犯菲律賓主權和主權權利的非法行動。

國安人士說，今年5月，菲律賓民間組織召集的這個船隊由約100艘小型漁船組成，還有5艘稍大的漁船帶隊，該組織表示要維護菲律賓對斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）的主權主張，當時中國派出數十艘海岸警衛隊和海上民兵船隻前往南中國海一個有爭議的環礁，用大規模武力展示阻止來自菲律賓的一個民間抗議船隊。

國安人士表示，政府已請漁政、航政單位多加注意，有鑑於中國近期於區域各方海域多有類似情形，為免可能風險，政府已請漁政、航政等單位，向漁民、航運單位提出提醒，注意可能風險。

針對海巡無法保護漁民的質疑，國安人士強調，事實上，這起案件漁船是在中國福建周邊水域作業，非台灣管轄範圍，而且這段期間為中國休漁期間，確時存在違反他國規定風險。