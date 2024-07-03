澎湖漁船遭中扣押 漁業署：此為兩岸共同作業海域

澎湖籍漁船大進滿88號昨晚在金門海域作業，突遭中國海警強行登檢扣押，並將漁船帶往中國。農業部漁業署署長張致盛今天表示，該海域平常就是兩岸漁民共同作業的區域，呼籲中國大陸務實處理問題、盡快釋放漁船、人員平安歸來。

立法院外交及國防、經濟委員會聯席會議審查「馬拉喀什世界貿易組織協定修正議定書」等案，張致盛會前接受媒體訪問表示，澎湖籍漁船大進滿88號昨晚在料羅灣東北方23.7海里作業，遭到中共海警船登船盤查，船東在第一時間向海巡署報案，海巡署接獲後立刻派艦艇前去協助，但後來漁船被帶往中國大陸方向航行，到昨天晚上10時左右，漁船已在大陸漁港內。

張致盛表示，漁業署當時透過岸際通訊電台一直呼叫漁船，但沒有回應，後來才聯繫上，已知船上有5名成員，包括2名台灣籍，以及3名外籍船員，人員均安。

張致盛說，政府會透過陸委會積極向中國大陸交涉，那個海域平常就是澎湖漁船作業的海域，兩岸間有很多重疊海域本來就是兩岸漁民共同作業的區域，大家還是務實處理問題，希望能儘快釋放漁船、人員平安歸來。

中國大陸目前正值「伏季休漁」期間，大進滿88號是否因此原故遭扣押，張致盛說明，中國大陸每年5月到8月「伏季休漁」，已提醒漁民特別注意，避免進入中國大陸的海域作業，但他強調，台灣漁船昨天在兩岸共同作業的海域從事捕撈，本來就有相當多的漁船在那個海域。

張致盛說，漁民作業非常辛苦，都希望多一點收入，希望中國大陸務實處理問題。