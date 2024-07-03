陸海警帶走澎湖漁船 洪奇昌籲兩岸克制避免擦槍走火

澎湖籍「大進滿88」漁船在2日晚間8時許，遭中國大陸海警船強行登檢並帶走。海基會前董事長洪奇昌呼籲，台灣官方必須做出危機仲裁，對外說清事件始末並避免情緒性發言，同時雙方盡可能啟動兩岸對話機制，針對相互堆疊領海建立作業準則。雙方對峙時也應相對克制，避免擦槍走火，發生意外事件。

據了解，「大進滿88」是在2日晚間於金門禁限制水域外17.5海里處作業，離大陸很近，離我方水域稍遠，由於目前正值大陸伏季休魚期，大陸福建沿海少有漁船作業，根據「大進滿88」作業位置，有越界捕撈嫌疑。

洪奇昌2日深夜表示，中國大陸正值伏季休魚期，對於我方個別漁船誤入大陸近海，陸方在維繫海洋生態與永續性的前提之下，行使管治權是可以理解的；而金門海巡單位為保護我方漁民及漁船等生命財產採取相對應的保護行為，也應給予肯定。

不過他也提醒，兩岸雙方對峙時，應有相對克制，避免擦槍走火，發生意外事件。農業部漁業署也應當在最短時間內向漁民呼籲，休魚期間不宜進入對方公布的休魚期領域作業。

他說，不久前大陸白牌漁船也是在休魚期駛入限制水域捕魚，才會被台灣海巡行使主權，這些都是相同的個別案件，在現在美中戰略關係趨向緊張情況下，台海和平及穩定形勢也可能遭受外部影響，將對兩岸造成負面影響。

對於陸方，洪奇昌也呼籲，在休魚期間行使管制權是可理解的，但基本上是以作業準則採取罰鍰或扣留，不宜讓此事後續引發兩岸民意，雙方也應做出危機仲裁，兩岸海巡單位透過可對話機制討論並建立未來相互重疊領域漁事作業準則。