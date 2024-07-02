聽新聞
test
0:00 / 0:00
移動路徑曝！澎湖漁船遭陸海警船帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍
一艘澎湖漁船大進滿88號今天晚間8點多傳出在金門外海作業，遭2艘中國海警船強行登檢，並在晚間10點多將船隻帶回大陸圍頭港，已知船上共有5人，有2名台籍，3名印尼籍，據金門漁業相關人士透露，現在是大陸伏魚季，大進滿號應該是越界捕魚才被帶走。
據瞭解，這艘澎湖西嶼竹灣大進滿88號型號是CT4單拖網，它是3天前從澎湖出發、2天前開到中線，過去24小時內一直在泉州圍頭東方約12公里處徘徊，約距金門東北海域23.7海浬，目前船已被中國海警船14057帶回圍頭港。
消息人士透露，海巡人員在晚間7點多就有得到訊息，有多艘澎湖漁船在圍頭附近海域作業，本來接到是海警要登檢另一艘漁船的訊息，後來卻是大進滿漁船遭拍照登檢，而海巡署金馬澎分署獲報也立刻派遣2艘艇鑑到相關地點，沒想到大進滿漁船已被大陸控制帶走，旁邊還有2艘海警船，全程戒護，而其他澎湖籍漁船見狀也嚇得鳥獸散。
有金門地方人士表示，原本事件傳出之時，一度還以為是金門漁船被帶走，後來跟金門區漁會瞭解，得知金門的漁民都知道近期兩岸關係敏感，大家都乖乖地待在我方水域，不敢越界；雖然過往澎湖漁船都會過來該海域捕撈小管，但近期兩岸關係不佳，連帶中國海警執法也嚴格起來。
該人士還說，從5月到8月是大陸的伏魚季，基本上這時間大陸漁船不得出海捕魚，大陸漁船大都不敢違規，所以這時間出現在海面上的船隻，都會引起海警的關注，澎湖漁船可能運氣不佳，剛好撞上海警的槍桿上；據悉，當時金門外海有8艘中國海警船在巡弋中，澎湖船不在我們的禁限制水域範圍內，脫離我方雷達的範圍，所以不知危險已悄然降臨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言