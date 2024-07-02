我方漁船遭中國海警船帶走！海巡署緊急回應 「1因素」停止緊追

海巡署針對我方漁船被中國海警船帶走，晚間緊急發出回應稿。

海巡署說，晚間八點14分時，接獲澎湖籍「大進滿 88」漁船船主報案，在金門料羅港東北東方23.7（限制水域外17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14057、14603 等2艘登檢扣押，海巡署立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，採攔截航線深入船隊中，試圖救援我國漁船，並增派 10039艇緊急出勤前往協處。

晚間9點14分，海巡署10081艇，遭3艘大陸海警船攔阻（距「大」船1.6浬、距晉江岸際5.4浬、陸方領海基線內2.9、距金門北碇13浬），我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，陸方向我方廣播喊話，要求勿干擾，另海巡署偵獲周邊尚有4艘大陸海警船往現場集結，海巡署10081艇及3505艇持續向陸方廣播要求釋放「大」船未果，為避免升高衝突，停止緊追。

晚間10時，「大」船已遭陸方帶往福建圍頭港，「大」船被登檢位置距大陸晉江11.2浬，且為大陸伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調陸方，海巡署呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放「大」船人船。