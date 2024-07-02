海巡署3艘艦艇寡不敵眾 中共7艘海警船強行帶走澎湖漁船

一艘澎湖漁船今天晚上在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，不過由於中國海警船有7艘，儘管雙方對峙，但根據最新消息，我方寡不敵眾，該艘漁船遭強行帶至福建圍頭。

據了解，澎湖西嶼竹灣大進滿88號，今天晚上8點多在金門東北角海域捕撈作業，卻被中國海警船突然逼近拍照，甚至登檢，海巡署獲悉緊急狀況，出動2艘艦艇前往，由於現場中國海警船多達7艘，海巡署緊急調派第3艘艦艇馳援。

儘管雙方在海面上對峙許久，但我國澎湖漁船仍寡不敵眾遭帶走，目前已被帶至福建圍頭；海巡署目前正召開內部緊急應變會議，全力應處中。

據悉，該艘澎湖漁船是因越界捕撈，才被強行登檢，而船上除了洪姓船長外，還有5名外籍移工。