比預期早到…7月第2天 用電就創新高

七月才進入第二天，用電就創新高。中央氣象署持續發布高溫提醒，下雨前更是悶熱異常，導致用電量瞬間飆高，台電數據顯示，昨天下午一時五十二分，尖峰用電量來到四一一八點一萬瓩，刷新歷史紀錄，比二○二二年七月創下的四○七四點八萬瓩，還多了四十四萬瓩，相當於興達電廠一個燃氣機組的發電量。

經濟部預估今年的尖峰負載為四一一九萬瓩，時間預估會在七月底，但實際狀況恐是超乎預期，昨天尖峰負載即以四一一八點一萬瓩創新高。台電表示，自六月以來連續高溫，且昨天下午雷陣雨前異常悶熱，冷氣可能開得多一些，用電量激增，但尖峰沒有維持很久。

台電表示，昨天用電尖峰發生在下午一時五十二分，當時太陽光電很充足，因此備轉容量率高達百分之十六點一，當時光電發電量七百多萬瓩，相當於七、八個核三廠發電機組。

核三廠一號機正降載中，為月底除役做準備，目前發電量占裝置容量比率降至百分之七十五，被視為填補核三廠一號機除役後發電缺口的豐德三號機已在試俥中，裝置容量一一○萬瓩，目前發電量廿一點九萬瓩。

經濟部預估今年尖峰負載四一一九萬瓩，不排除很快就會出現，台電表示，過去用電量創新高的時間，六、七月都有發生過，與天氣狀況有很大關係，本周預估尖峰用電量為四○七○萬瓩，但現在已超過預期。台電強調，日尖峰最大供電能力可達四六五二萬瓩，夜尖峰最大供電能力可達四○七四萬瓩，供電大於日尖峰及夜尖峰最高負載。

台電盤點供電能力，足以支應用電需求，無預警停電情形卻不斷發生，而且受災戶從一般民宅擴及醫院，部立桃園醫院一日因無預警降壓，導致低壓配電盤跳脫，造成醫院局部跳電，台電表示，降壓是松鼠誤觸配電線路所致，不是刻意降壓，也不是台電屢次拿小動物輪流扛責。