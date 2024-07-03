鄭麗君：能源討論框架要改變

「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩董事長童子賢日前表示「非核家園」口號恐讓台灣衰退等言論，引發外界關注政府能源政策是否調整。委員會副召集人、行政院副院長鄭麗君昨赴中研院院士會議發表專題時，有院士提問政府的核能政策，鄭麗君表示，「能源討論的框架也許要做新的改變」，核能問題必須在核廢料處理和核能安全兩種基礎下討論才有現實基礎，多元意見將會在總統召開的委員會充分討論。

鄭麗君昨天下午出席中研院第卅五次院士會議專題討論，她花半小時向上百位院士說明新政府的「國家希望工程」。結束後中研院生命組院士劉鴻文提問，報告中沒有提到政府的核能政策。鄭麗君回應，面對二○五○淨零轉型，能源轉型也是重要政策，在前政府「減煤、增氣、展綠、非核」與綠能創生的努力之下，台灣已減少六成的空汙排放。而未來推動的第二次能源轉型，核能在台灣能源的占比也仍然占了百分之六，但多元綠能是核心。

鄭麗君說，過去社會存在「擁核」與「非核」兩種立場，但未來「能源討論的框架也許要做新的改變」，必須更現實地面對核廢料的處理與核能的安全問題。

她也提到，做為科學議題，認為可以樂觀期待核科學的未來，核能可以更安全、沒有核廢料的問題，但現實上核電廠仍必須面臨核廢料的問題。核一、核二停止運轉都不是因為執照到期而停止運轉，而是因為燃料棒退不出來、沒有啟動核廢料的儲存措施。核三未來若要延役，也必須先處裡核廢料存放的問題與通過專家的安全審查。

鄭麗君認為，不管擁核或反核，都必須面對核廢料存放的問題、找到解方，才能負責任地使用核能。