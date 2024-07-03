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科技業：電力已是政治問題

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
華邦董事長焦佑鈞。記者李孟珊／攝影
華邦董事長焦佑鈞。記者李孟珊／攝影

國內電力供應問題引發關注，華邦電董事長焦佑鈞和威剛董事長陳立白都指出，政府面對此議題，政治考量凌駕業界真正的隱憂。焦佑鈞說，「電力已經是政治問題，如果不考慮選票，台電就可以漲電價，它就不會虧錢，就能蓋新電廠，就不會缺電了，但現在主要問題是民眾既要不缺電，又要便宜的電。因此如果要問會不會擔心缺電，這「得考驗政府的智慧」。

陳立白則說，台灣絕對有機會成為全球ＡＩ發展中心，輝達、谷歌、微軟、亞馬遜和Meta等五大廠商都會來設立資料中心，但大型資料中心是吃電怪獸，若政府堅持要打造台灣成為ＡＩ島，又不碰觸多元能源的議題，電力短缺將會是所有產業界的考驗。

焦佑鈞表示，穩定供電是政府，尤其是經濟部要擔心的問題，他並不擔心。至於是否支持台灣發展核能，他說，「那是當然囉」，因為有助穩定台灣電力供應。他也支持核三廠延役，理由是「能夠用的資產，就不要浪費」。焦佑鈞說，華邦電現在比較關注是擔心台灣綠電供應不足，綠電主要來源除了太陽能，還包括風電，因此這幾年他要求華邦電幕僚盡可能買下可以買到的綠電。

陳立白指出，雖然很多企業避談是否擁核等敏感議題，不過從ＡＩ發展趨勢及政府有意打造台灣成為ＡＩ島，不可能不碰觸多元能源的議題。和碩董事長童子賢從原本的反核拋出重啟核能的建議，他為童子賢鼓掌，認為童此時拋出調整能源結構的好球，他看到台灣的機會及轉圜契機，可惜政府部會截至目前為止沒人出來接球。

核三廠 核能

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