各縣市希望AI大廠投資 經長籲地方支持蓋電廠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝昨（2）日在立法院受訪表示，全台約有九個縣市都希望能夠設立AI數據中心或研發中心，他呼籲各縣市既然要AI廠投資，希望各縣市協助台電發電。

郭智輝昨日陪同行政院長卓榮泰出席立法院會，會前接受媒體訪問。媒體關切，先前赴美時郭智輝曾提及，拜訪許多AI大廠後，大家都關心供電問題。

郭智輝表示，許多縣市首長都歡迎AI廠投資，但有些電廠在他們管轄範圍內，卻似乎都有一點抗拒，部分電廠會碰到地方陳抗，經濟部希望各縣市既然希望AI廠落腳投資，希望也能協助讓台電順利發電。

郭智輝先前赴美時受訪表示，大家都要AI投資、電廠卻沒人要。卓榮泰日前也喊話，希望大家支持國家電力開發；台電也指出，台電在各地都有增建電廠計畫，電廠選址相當不易，希望縣市政府能大力支持。


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