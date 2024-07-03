科技業：電力已是政治問題

經濟日報／ 記者簡永祥／台北報導

國內電力供應問題引發關注，華邦電（2344）董事長焦佑鈞和威剛（3260）董事長陳立白都表態指出，政府面對此議題，政治考量凌駕專業，是業界真正的隱憂；他們都支持核能， 因為有助穩定台灣電力供應。

焦佑鈞昨（2）日說：「電力現在是政治問題，如果不考慮選票，台電就可以漲電價，它就不會虧錢，就能蓋新的電廠，就不會缺電了，但現在主要問題是一般民眾既要不缺電，又要便宜的電。因此如果要問會不會擔心缺電的事，這得考驗政府的智慧。」

焦佑鈞表示，穩定供電是政府，尤其是經濟部要擔心的問題。至於是否支持台灣發展核能，焦佑鈞很堅定的回答：「那是當然囉。」因為有助穩定台灣電力供應。他也支持核三廠延役，他所持理由是「能夠用的資產，就不要浪費。」

陳立白也不避諱他擁核，他說，生成式AI已引發第四次工業革命，台灣在AI發展架構中取得很好發展位置，有很多大廠輝達、谷歌、微軟、亞馬遜和Meta表態來台設大型資料中心，台積電也計畫新增好幾座廠，但台灣在非夏季用電高峰時期即頻頻跳電，大型資料中心是吃電怪獸，如何保證不缺電，政府須檢討能源政策。

核能 缺電

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