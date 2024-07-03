核電延役行不行？ 藍營擬刪除非核家園條款

核電延役行不行？國民黨發動攻勢，修法兩路並進。除下周將排審核管法修法共六版本草案，國民黨立委另外已提出《環境基本法》修法，要刪除非核家園條款。

核三廠1號機除役在即，國民黨提出兩大修法，要鬆開核電延役的法規束縛，就等行政院接招。

核管法方面，國民黨立委共提出六個修正草案，大方向一致，主要是將第6條第2項核電廠「期滿須繼續運轉者，經營者應於主管機關規定期限內申請換發執照」的「期限內」拿掉，這項修法主要針對核三廠，可為換照期限解套。

至於環境基本法，國民黨立委共提出五版本，主要將原條文的「非核家園目標」，改成「淨零碳排」、「淨零排放潔淨家園」、「零碳家園」或「利用核能去碳，逐步達成淨零減碳」等，希望我國在確保核安前提下，適度發展核能，邁向淨零碳排目標。

不過，核電若要延役，核管法、環境基本法修法只是關卡之一，搬開法制面路障後，根據程序，台電必須提出核電廠延役計畫，送核安會審查。

通過核安會審查後，就會進入執行面，台電須先將核電廠停機下來，全盤檢查安全，看看哪些設備必須更新、測試，過程可能長達五年。

最關鍵的是朝野在政治上是否具共識，若有共識，之後的技術及專業關卡，就是由專業說話。