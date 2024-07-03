冷眼集／跳電非缺電？別用政治話術搪塞

近日全台用電量持續攀高，跳電事件頻傳讓民眾更有感，也成為賴政府揮之不去的夢魘，於是官員們開始運用各種話術催眠民眾，聲稱「跳電不是缺電」、「跳電其實沒有很多，只是媒體每天報導」。面對企業界和學界不斷疾呼，政府必須重視缺電議題，閣揆、經濟部長掛保證未來十年不缺電，他們當然敢畫下大餅，因為「跳電不是缺電」，跳電多少次，台灣都不缺電。

來自科技業的經長郭智輝上任之初，坦然面對能源議題不迴避，他指出台灣二○三○年前供電無虞，但「人工智慧（ＡＩ）成長將是最大變數」，明年若加大ＡＩ伺服器發展，需重新評估用電趨勢，郭也肯定核能是乾淨能源。

郭智輝務實的態度及對核能表態的立場，引發若干執政黨委員不滿，經過一場民進黨立院黨團的餐敘「校正回歸」後，郭智輝踏出餐廳的那刻，綠色ＤＮＡ已經刻入其中，奉「非核家園」為圭臬，從郭智輝口中，再也聽不見來自企業界對於供電不穩定的焦慮。

才任職經長一個多月，郭智輝對於能源規畫竟從侃侃而談，變成不表示意見，是審時度勢功力令人歎為觀止？還是求生欲強大？能源政策是經濟部的重要工作之一，身為經長無法說明他對各種能源的看法，還把經濟部矮化成執行單位，「立法院怎麼做決定，我們就依這個決定來行事」，既然如此，經長乾脆找ＡＩ機器人來取代。

谷歌日前宣布在台灣投資綠電，目的是發電自用，多的可以賣給供應鏈，谷歌在台灣設有大型資料中心，並持續擴建，用電量與日俱增，為了確保有電可用，還得自備發電設備，間接打臉經濟部宣稱的「不缺電」宣言，如果電力供應充足，外商何需大費周章自己蓋電廠？花錢就有電可用，不是更簡單？

電力是基礎設施，但目前這基礎設施經常處於供應不穩狀態，有可能是因為發電機組跳脫，導致供電吃緊，也有可能是因為雷擊大雨導致設備故障而跳電，基礎設施不穩固，經濟部對外招商的同時，都不會感到心虛？

跳電頻傳，郭智輝說那是媒體報導太頻繁；對於ＡＩ成為供電最大變數，郭智輝將責任推給地方政府，說地方爭取ＡＩ進駐卻抗拒設電廠，認為各縣市應協助台電順利發電。現在核三廠一號機月底將除役，又逢夏季用量最高峰，台電推出住商節電試辦計畫，把腦筋動到人民頭上喊話一起節電。缺電危機掩蓋不住，政府怪媒體、怨地方政府，責任都不在自己。

電力不穩，企業心驚，被迫自力救濟是必然。郭智輝不可能不了解業界的期待與無奈，能源問題終究不能政治解決，現在甩鍋下一世代仍要面對，人民期盼看見說真話的部長，直面能源問題提出解方，別再用政治話術搪塞。