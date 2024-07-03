核電延役解套 拚下周修法…卓揆：核安、社會共識須充分討論

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
立法院教育及文化委員會下周排審《核子反應器設施管制法》，為核電延役解套。 聯合報系資料照
立法院教育及文化委員會下周排審《核子反應器設施管制法》，為核電延役解套。 聯合報系資料照

立法院教育及文化委員會下周排審《核子反應器設施管制法》，為核電延役解套。行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝昨（2）日皆表示，尊重立院審議，將依法行政。但卓揆強調，核安、核廢料處置、社會共識都須充分討論。

核三廠1號機將於7月27日屆期除役，立法院教文委員會開出第一槍，由國民黨立委提案，力促核管法修法，放寬核電廠換照期限規定，為核電延役解套。卓榮泰昨日率領內閣赴立法院備詢，立委關注政府核能態度。

卓榮泰指出，目前依核管法規定，核電機組至少必須在執照屆滿五年前申請換照，目前五年期限已過，必須依法除役，至於未來修法狀況，條文會如何調整尚無法預測，修法過後，行政院也必須依法行政。

卓揆強調，修法過程中必須把核安問題、核廢料如何處理，以及如何取得社會共識等，經過理性且充分討論。

國民黨立委張智倫質詢時指出，先前郭智輝曾說，核能可以討論，如果民意可統整意見，並不排斥核電，他再次向郭智輝確認經濟部態度。

郭智輝回應，政府能源政策方向沒有改變，核能議題可以討論，至於核三廠是否延役，就是尊重立法院決定，經濟部是執行單位，只要在法的框架下，經濟部就必須依法行事。

郭智輝接受媒體聯訪時，媒體問核管法修法是否符合他的標準或定義，郭智輝表示，尊重立院審議，立院怎麼決定、經濟部就怎麼行事，在法令規範執行，他個人沒有標準或定義。

立法院教文委員會召委、國民黨立委柯志恩下周排審核管法，藍綠針對核電議題將在委員會交鋒。目前教文委員會組成，共有七席國民黨立委、七席民進黨立委、一席民眾黨立委，民眾黨再成關鍵少數。立院人士表示，若藍綠針對修法激辯、最後仍無共識，選擇動用表決，在朝小野大下，核管法通過初審機率就會大增；但若國民黨無意大動干戈，修法無共識，也可能包裹送出委員會，再由立法院長韓國瑜召開院會協商。

政府對核電態度受到關注，賴總統先前宣布成立三大委員會，其中「國家氣候變遷對策委員會」由被視為擁核派的和碩董事長童子賢擔任副召集人，格外受到關注，賴總統也說，核能、四接等能源議題都能在會議中討論。

氣候變遷委員會執行秘書、環境部長彭啟明昨日表示，首次會議預計7月底召開，每季召開一次，主要會討論台灣接下來要面對的氣候變遷衝擊。至於是否觸及核電討論？彭啟明說，委員會並沒設限，要看到時候委員討論情況。

國民黨 核電廠 立法院

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