討論能源 府氣候變遷委員會月底登場

賴清德總統宣布在總統府設立三大委員會，每季定期召開會議。國家氣候變遷對策委員會月底打頭陣率先登場，討論能源轉型、實踐綠色數位雙軸與氣候治理等主題，四接與核電延役議題也將納入討論；健康台灣推動委員會預計八月底召開首次會議，全社會防衛韌性委員會則預計九月啟動。

總統府成立三大委員會，希望以國家高度因應全球性議題。據了解，府方日前已針對三大委員會開過一次工作會議，確定國家氣候變遷對策委員會首次會議月底登場，該委員會執行秘書由環境部長彭啓明擔任，總統府副秘書長張惇涵擔任副執行秘書，針對氣候變遷委員會相關議程，彭、張進行前期規畫。

彭啓明表示，國家氣候變遷對策委員會有七大主軸，包含淨零路徑、綠能、減碳、綠色與數位轉型、永續綠生活、綠色金融及國土永續調適，首次會議會談到台灣二○五○到二一○○年的氣候變遷大趨勢，也會盤點國家未來面對氣候變遷的衝擊及準備。他說，賴總統沒有什麼特定立場，能源議題與氣候變遷環環相扣，是未來一定會談到的重要議題。

總統府下設三大委員會，遭在野黨質疑擴權。總統府發言人郭雅慧昨天表示，三大委員會屬於任務分組，不另設組織，自然沒有增加人事薪資預算等問題，預算僅只準備會議的相關行政支出。

郭雅慧也說，過去不分黨派的歷任總統，在總統府成立任務編制，無論是前總統陳水扁就曾設立人權諮詢委員會、科技諮詢委員會、經濟發展諮詢委員會議；或是前總統馬英九設立財經諮詢小組、文化創意產業圓桌論壇、科技論壇等；前總統蔡英文的監察院國家人權委員會、國家年金改革委員會，原住民族歷史正義與轉型正義委員會等皆然。