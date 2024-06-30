金門旅遊業：爭取陸客 盼縣府早日突破僵局

大陸福州踩線團昨天抵達馬祖，略為舒緩當前緊繃的兩岸關係。金門旅遊業者則表示，希望金門的立委與縣府能再加把勁，早日突破目前的僵局，爭取陸客也能到金門。

馬祖觀光協會理事長孫孝豪表示，對於福州踩線團到訪大家都很期待、很歡迎，當地旅遊業者都希望福州首發團進來後，未來能恢復正常的旅遊交流。

孫孝豪指出，以前一般陸客可以直接辦理簽證入境，現在卻要走專案，希望政府能恢復過去的申請程序，不要搞得這麼複雜，如此陸客的量才能起來。

「金馬兩樣情」，眼看馬祖開心迎接來自福州的踩線團，金門陳姓旅遊業者無奈表示，以目前的兩岸氛圍，感覺開放陸客愈來愈遙遠。他形容，現在就像是台灣跟大陸「兩個大人」在吵架，雙方都拉不下臉，也不想談，結果受波及的是「金門這個小孩」，因此希望金門縣府與立委能再努力看看。

李姓觀光業者則表示，以往陸客到金門的數量，是馬祖的好幾倍，現在卻因為陸船翻覆事件陷入了僵局。

另有業者指出，陸船翻覆事件已經升級為「政治事件」，除非兩岸有一方先放軟，否則很難善了，金門的觀光市場也就只能繼續萎縮下去。