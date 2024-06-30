兩岸緊繃 福州旅遊踩線團抵馬祖

由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行廿二人，昨日下午二時順利抵達南竿福澳港，連江縣府祕書長張龍德、副議長林明揚、馬祖觀光協會理事長孫孝豪等人前往碼頭迎接，現場還舉辦隆重的歡迎儀式。

韓鳴表示，此次感覺就像是回家作客一樣，希望一切順利。考察結束後，福州將準備陸續推出馬祖一日遊、兩日遊等旅遊產品，以拓寬市場。

張龍德則在歡迎儀式上表示，「真的是等了好久好久」。他強調，不論縣府或民間業者都非常期待團員們的到來。馬祖有許多有別於台灣的地方，不論風俗、語言、生態等等，都值得遊客一訪再訪。期待首發團過後，還有二發、三發團，接連有大陸朋友來馬祖旅遊。

福州旅遊業者馬祖踩線團此次三天二夜的行程，將前往南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖天后宮、媽祖巨像雕塑、星光祈福坑道，以及北海坑道、大漢據點、津沙聚落民宿、北竿短坡山、芹壁聚落等景點踩線，全團預計七月一日搭船，返回福州琅岐。

福州踩線團原訂六月十日至十二日赴馬祖，後因故延至廿九日，外界原先還擔心踩線團是否會因陸委會調升陸港澳旅遊警示至「避免非必要旅行」的橙色燈號再度生變。

韓鳴表示，這次參訪團行程雙方都期待已久，六月十日適逢端午節慶，福州舉辦活動因此延期，如今終於順利成行。他說，「今天的天氣很給力」，大家抵達馬祖後也感受到了馬祖鄉親的熱情。

他透露，這次來到馬祖的踩線團員幾乎都是年輕人，也都是第一次到馬祖，所以都非常開心、都很期待。

針對兩岸政府相繼提出「懲獨意見」、「旅遊警示升級」等政策，韓鳴認為兩岸旅遊不會因此受到影響。他說，只要合法合規，不會存在什麼風險。

昨天在北海坑道搭乘搖櫓船追尋藍眼淚時，踩線團團員們都覺得很新奇，大家也在船家指示下，撥動著海水，在黑暗中看到了藍眼淚，許多人興奮地喊著「看到了！」