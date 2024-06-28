赴陸港澳警示升橙色 蔣萬安、侯友宜盼雙方好好交流

陸委會調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號。台北市長蔣萬安說，要保護國人應要溝通交流，而非加劇衝突；新北市長侯友宜則說，對話總比對抗好，希望雙方好好交流。

大陸委員會昨天宣布即起調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。陸委會發言人梁文傑指出，近期中共發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅民眾赴陸港澳的人身安全，政府經整體評估認為有必要提升旅遊警示，並澄清此舉不是反制措施，是為了提醒及保護民眾。

蔣萬安與侯友宜今天共同出席2025雙北世界壯年運動會第7次組委會，會前共同接受聯訪被問及此事。

蔣萬安說，要真正保護國人應該要溝通跟交流，而不是加劇衝突；侯友宜表示，對話總比對抗好，這也是很好的避戰方式，兩岸在平等、尊嚴、友善底下，雙方面好好交流。

媒體追問，總統賴清德說在中國眼中台灣只有一個政黨不是台獨，就是統一促進黨，呼籲中國正視中華民國的存在。

蔣萬安說「中華民國怎麼會是台獨」；侯友宜說「中華民國是我們的國家，我一生守護中華民國的國家，也守護我們中華民國的國民」。