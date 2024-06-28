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陸26藝人獲准來台參加金曲獎 陸委會：歡迎音樂電影交流

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

第卅五屆金曲獎將在本周六舉行，陸委會副主委梁文傑證實，今年金曲獎、金馬獎大陸演藝界「有滿多來申請的」，單就金曲獎而言，陸籍人士總共入圍八個人、十六個獎項，政府目前已批准廿六位大陸籍的人士來台參加金曲獎。會不會還有更多，「要看今天或明天有沒有緊急來台的」。

至於十一月底的金馬獎部分，梁文傑稱，因為還有一段時間，尚無具體資料。但他強調，對於兩岸的音樂、電影交流，「我們都是非常歡迎」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在本周三例行記者會回答關於大陸藝人來台參加金馬獎與金曲獎的提問時也表示，「我們一貫支持兩岸音樂、影視交流，樂見兩岸業者攜手合作，不斷深化兩岸文化領域融合發展」。朱鳳蓮強調「希望盡早恢復兩岸往來正常化、各領域交流常態化，讓兩岸歌手和演藝人員可以順暢交流往來，為兩岸觀眾呈現更多的優質影視音樂作品」。

國台辦 梁文傑 金曲獎 陸委會 音樂

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