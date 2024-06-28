「金門不見遊客」 旅遊業：政治不該凌駕民生

陸委會昨宣布提高赴大陸地區旅遊警示至「橙色燈號」，此舉再度引發旅行業界不滿，認為再讓兩岸觀光交流降到冰點。對此，交通部表示，尊重陸委會的決定，旅遊警示為參考性建議，旅行社與旅客均可再評估是否前往旅遊，若取消行程可依旅遊定型化契約原則辦理。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿稱，過去是因天災或特殊狀況，印象中僅一九九四年曾因「千島湖事件」，旅行業宣布停止組團到大陸，但十個月後就逐步恢復，這次提升燈號警示是過去少見的狀況。

不具名業者認為，各國都有旅客被滯留的狀況，多數是個案，不應針對大陸無限上綱。提升旅遊警示對民眾前往意願影響不大，但恐又讓兩岸觀光交流陷入僵局。

對於中央提高赴大陸地區旅遊警示，馬祖旅遊業者直呼「很詫異」，本以為大陸踩線團來了之後，最快暑假期間陸客就可以來馬祖，看來還有波折，只希望中央在做決策前，還是要多考量民眾的營生，不要政治凌駕在民生上。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信表示，金門七、八月旅遊市場很糟糕，因海警船每天一直來，國人沒人敢來，整個市場大縮水，即便台金飛機班班客滿，但很多都是台商或要去大陸的台灣旅遊團，走在金門路上都沒有觀光客。

翁炳信表示，政府宣布提高赴陸旅遊警示，先前已經付費要去大陸旅遊的團客還是會照走，但七月後還沒付費的團客可能就會慎重考慮。

地方人士也擔憂，目前滯陸的胡姓釣客返家遙遙無期，恐怕因我方動作，更難回家了。

昇漢旅行社董事長柯牧洲表示，確實可能有客人因而取消訂單，至於是否影響後續商品銷售狀況？他說，目前還看不出來，不過也建議大陸，對於如何保障台灣旅行團團員的人身安全，也應提出說明。

雄獅旅遊表示，自六月開始赴陸旅遊皆已停止出團，所以影響不大。

昨天從桃機出發前往大陸的旅客，有人認為此舉實質意義不大，一位前往上海自由行的旅客則說，民進黨政府這樣的動作有點大，但兩邊政府都有難處，小老百姓無法決定什麼。