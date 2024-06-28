藍憂觀光變「慘業」 白批台獨動作

陸委會昨宣布提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，在野黨立委表示，民眾期待台海和平穩定，惡意螺旋攀升的情況下，無助於兩岸關係，更讓觀光旅遊業變成「慘業」，呼籲政府拿出錦囊妙計解決兩岸僵局。

國民黨台東立委黃建賓表示，政府用這樣的方法只會讓兩岸更膠著，觀光跟農業對於台東來說非常重要，尤其經過四○三地震之後，整個觀光還沒有起色的情況之下，政府貿然的做這樣的宣示，無助兩岸關係，呼籲政府趕快回歸民生問題。

國民黨表示，一個負責任的政府，應該盡力改善兩岸關係，讓兩岸人民可平順從事交流活動。不是一方面聲稱要追求和平共榮，另一方面卻放任衝突升級，再回過頭來恐嚇人民，為自己的失德失能卸責。

民眾黨立委林國成認為，不管陸委會用橙燈或紅燈，都僅是政府自己的評估，「對岸管你這些東西嗎？做這些都是搞台獨的預備動作」，「大內宣」性質高於實質作用，賴政府應提出建設性的政策，而非硬碰硬。他憂心和平越來越遠、擦槍走火可能性越來越高，呼籲台灣不要「頭髮試火」，兩岸應朝和平方向邁進才是人民之福。

民進黨立委許智傑表示，之前才發生台灣人民被中國盤查或拘禁等事，近日中國國台辦又宣布依法懲治台獨新說法，陸委會發布橙色警戒有其必要，提醒國人赴大陸旅遊，的確是要更加謹慎。