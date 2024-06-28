「對抗政策誇張」 陸學者：賴政府謀中斷交流

中國大陸上周公布廿二條「懲獨」意見，陸委會於昨日宣布將赴陸港澳旅遊升級至「橙色」警示，建議國人避免非必要旅行。對此，上海東亞研究所副所長包承柯指出，五二○後大陸與台灣你來我往、相互出招，顯示兩岸間的對抗正在升級。

包承柯接受本報採訪時表示，賴清德當局推行對抗性政策是可以預見的，只是將突破口放在兩岸民間交流上，「有點過度誇張」。他認為，賴政府此舉意圖在拒絕兩岸的民間交流，提升兩岸交流的難度。

包承柯認為，賴政府這些作法是出於對抗心態，目的是要中斷兩岸間的交流。他喊話台灣當局面對兩岸間的實質問題。

中華戰略前瞻協會理事長李大中指出，陸委會基於職責所在提醒，其下達一個相對罕見的措施，但又在語言上希望能夠和緩的包裝。他認為，重點不是怎麼講，而是釋放出來的橙色訊號。

「520才一個月 全無正面訊號」

李大中稱，雖然中共發布「懲獨」意見，但是否要調高警示到這個地步？「這麼明確做出來，是在告訴對岸和台灣，賴總統的兩岸政策並不等同蔡總統的政策。」

李大中指出，五二○到現在不過一個月，感覺兩岸之間卻已經歷了無數個大事情，而且沒有一個正面的、能夠稍微緩和的訊號，也顯示這是至少未來四年內大概的大方向，很難想像兩岸之間出現解凍或改善的機率。

至於陸方有無可能同樣在民間交流領域對台出手，李大中認為，陸方應該也會再拿捏，「如果再出下一個重手，我不知道是符合誰所期待的」。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，台灣將赴陸港澳旅遊升級，是做給綠營內部「台獨」頑固分子看的，未來是否會進一步影響兩岸民間交流，還是操之在民進黨當局。