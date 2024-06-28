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冷眼集／為對抗而對抗 兩岸關係更悲觀

聯合報／ 記者羅印冲
陸委會宣布將赴陸旅遊升級至「橙色」警示，卻又允許已成團的遊客赴陸，凸顯政策邏輯錯亂。圖為桃園機場正準備搭機前往廣州的旅客。記者黃仲明／攝影
陸委會宣布將赴陸旅遊升級至「橙色」警示，卻又允許已成團的遊客赴陸，凸顯政策邏輯錯亂。圖為桃園機場正準備搭機前往廣州的旅客。記者黃仲明／攝影

為反制中共發布「懲戒台獨」意見，陸委會昨天宣布調升陸港澳旅遊警示為橙色燈號，可議的是，我方仍允許已成團的遊客赴陸，並未強制取消出團，凸顯政策邏輯錯亂，說白了只是為對抗而對抗，兩岸關係只會更悲觀。

熟悉兩岸旅遊業務人士透露，在陸委會昨天宣布升高警示燈號前幾天，我方剛審核批准了一批申請來台參加「台北國際夏季旅展」的大陸地方旅遊官員和業者。也就是說，我方先是允許這些大陸官員和業者來台推廣赴大陸旅遊，如今又調升赴陸港澳旅遊警示燈號，不就是自己打臉了批准陸方來台參展的決策？

影響層面遠不止於旅遊業。此舉除了讓部分遊客止步，兩岸之間各項專業、商務往來也會受到衝擊，輕則疏遠了兩岸人民的距離，若往重的說，似乎也在為兩岸進一步「脫鉤」營造環境。

兩岸旅遊乃至兩岸關係前景，近期有兩項觀察指標，一是原定本月底前往馬祖考察旅遊業務的福州踩線團，行程是否會生變，這涉及到陸方對陸客來台的態度。其次是上述提及陸方預定參與七月上旬舉行的「台北國際夏季旅展」活動，在當前低迷的兩岸氛圍下，已獲我方核准來台的大陸官員和業者是否會喊卡不來了。

從大陸立場看，如果認定我方這次調升旅遊警示燈號的決策，是藉由反制「懲獨」意見之名，行惡意阻礙民間往來之實，陸方的「再反制」恐怕也在預料之中。

問題的本質還是兩岸關係，兩岸對抗在賴總統五二○就職後急遽升高，原本雙方都有意透過事務性的溝通和民間往來，逐步堆疊善意，緩和兩岸關係，但誰也不願先退一步，釋出更具體的舉措，反而在毫無互信基礎上，來回出招反制，以致敵意螺旋不斷升高。

海基會秘書長羅文嘉日前說，兩岸善意是一件一件堆疊，有時堆疊好不容易，比如要到十層樓高，「我們堆到一層樓，一件事又把它摧毀了」。羅的比喻頗能說明當前兩岸關係困境，可是事態發展至今，已經不是能不能善意堆疊的問題，而是如何避免敵意越堆越高，甚至導向更不可測的衝突局面，這才是當前台海情勢真正的隱憂。

兩岸關係 台獨 旅展 旅遊業 旅遊警示 陸委會

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