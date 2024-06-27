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大陸亮橙色旅遊警示！各產險業者對旅平險風控不同 曝這情況才不承保

中央社／ 台北27日電
委會宣布今天起調升中國、香港及澳門旅遊警示為橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。圖為桃園機場出國旅客。本報資料照片
委會宣布今天起調升中國、香港及澳門旅遊警示為橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。圖為桃園機場出國旅客。本報資料照片

陸委會宣布今天起調升中國、香港及澳門旅遊警示為橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。據中央社向產險業了解，業界多半在旅遊警示為紅燈時才會不予承保旅行平安險，橙色燈號視各業者風控不同，不排除酌予調整可投保額度。

陸委會發言人梁文傑今天下午在例行記者會宣布，自今天起，調升中國大陸及香港、澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。外界關注，隨中港澳旅遊警示變燈，是否牽動保險業承保赴中港澳旅遊的民眾旅平險趨嚴。

根據中央社向產險業界了解，大部分產險公司核保時，會參考外交部或陸委會旅遊燈號作為承保與否的考量因素之一，多數產險公司均將紅色燈號列為不予承保，除非有特殊或重大事件發生，才會不考慮燈號、因其餘考量而不予承保。

有產險業者私下指出，保險公司基於風險控管考量，對於旅遊風險評估，通常會將旅遊燈號納入參考，基於各業者風險控管及核保考量不同，亦不排除有可能在旅遊警示轉橙色燈號時，調整可投保額度等，動態進行風險管理。

對於中港澳地區旅遊警示變燈，中信產險指出，目前尚不會有影響，依公司核保準則，針對橙色旅遊警示仍可同意承保，除非旅遊燈號調升爲紅色。依國泰產險官網，若民眾欲前往旅遊地點包含外交部發布紅色旅遊警示國家及以色列、埃及，將不受理承保旅遊險，橙色警示則不在內。

台灣人壽說明，目前台灣民眾前往中國旅遊人數相對較少，調升旅遊警戒為橙色燈號後，對於旅平險保費收入影響較小；至於民眾所關心旅平險保障額度及內容，則維持不變。

疫後報復性旅遊潮未歇，反映在保險業網路投保業績上，據金管會統計，今年首季保險業網路投保件數達187.33萬件，其中有31.4%由旅綜險及旅平險貢獻。

保險 旅平險 產險 陸委會

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