橙燈籲民眾避免赴陸港澳 陸委會：沒有回到冷戰的問題

陸委會27日宣布調升大陸地區與港澳旅遊燈號為「橙色」，為兩岸往來投下震撼彈，對於此舉是否會衝擊疫後政府對兩岸交流的政策，陸委會強調「沒有回到冷戰的問題」，同時陸委會也否認此舉是反制大陸懲獨22條意見，強調是「提醒跟保護國人的措施」。

陸委會副主委梁文傑27日在記者會上宣布陸港澳旅遊警示調升「橙色」燈號的消息，在面對媒體詢問時表示，疫情期間是「紅色」，2022年10月降為「黃色」，到2023年7月時「本來應該因應疫情再降低」，但因為中共「反間諜法」修正案、香港「國安法」，所以仍然維持黃色的燈號。

他強調此次調升燈號，作為政府單位「有義務要提醒國人，確實是有風險的」，如果政府單位對這個狀況視而不見，好像沒有發生過這個事情，這是政府單位的失職，所以必須提升為橙色，但是梁文傑也坦承，燈號是提醒國人注意，「並不是一個強制的事項」。而美方對大陸旅遊燈號列為三級，也與我方的橙色一樣。

他指出，「基於眾所周知的原因」，（赴陸風險）對台灣人的影響，「我覺得有可能會比美國人還要來的大」。

本報記者詢問，我方政府疫情後多次強調要逐步放寬兩岸健康有序交流，海陸兩會高層近期也都有相關的宣示，橙色燈號是否表示政府在新冠疫情後對兩岸交流復甦的態度已經「髮夾彎」，不再鼓勵人員流動往來，而是回到冷戰時期狀態？

就此，梁文傑回應指出，關於是不是不再鼓勵或是回到冷戰時代，不管是黃色的燈或是橙色的燈，都是政府在提醒國人注意。「要不要去，國人自己去考慮，沒有什麼回到冷戰時代的問題」。

至於懲獨意見備受關注的海外逮捕或司法引渡的問題，梁文傑表示，政府已檢閱了中共與60個國家所簽訂的引渡條約，基本上都有政治犯不引渡的條款，以及必須兩邊的法律都認為有罪才能夠引渡的這兩個原則，這個也是聯合國的原則。

他形容，所謂分裂國家罪是一個政治罪，而且是「中國特色的政治罪」，「其他國家沒有」，政府判斷，凡是發達國家、先進國家都不至於會因為所謂的分裂國家罪把台灣人引渡到大陸，目前暫時不需要做太多聯想，「但是我們也不能夠排除有某些國家的人特別配合，所以還是提醒國人要注意」。