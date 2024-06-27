陸港澳旅遊升為橙色警示 業者憂旅團退費糾紛：政府應協助解決
中國日前祭出懲戒台獨新規，行政院提醒民眾慎重考慮前往中國的必要性，陸委會將赴中國大陸及港澳旅遊提升為橙色警示（避免非必要旅行），旅遊業擔心衍生退費糾紛。
大陸委員會對中國大陸及香港、澳門的旅遊警示，原本是黃色（特別注意旅遊安全並檢討應否前往），今天宣布升高為橙色警示。
中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁告訴媒體，橙色警示並非不能出團，政府先前同意6至9月，先前已規畫的赴中國旅遊團，還是可出團，但他擔心後續會有旅遊糾紛。
蕭博仁說，政府提出旅遊示警，業者沒理由反對，但在仍可出團前提下，旅客自行取消參團，將依定型化契約扣款，但若有旅客堅持是政府建議不要去，旅行社不得扣款時，政府就應出面協助解決衍生的糾紛及爭議。
蕭博仁說，旅遊業很憂慮兩岸的旅遊發展，不但沒有堆疊善意，反而背道而馳。
蕭博仁認為，懲戒台獨新規只是針對極少數的人，對多數旅客沒有影響，旅客如果知道自己身分有問題，赴中國前就應想清楚。
根據觀光署公布的旅遊定型化契約，無論是旅客還是旅行社，在出發前解除契約，將賠償一定比例旅遊費用，出發前第41日以前解除者，賠償旅遊費用5%；第31日至第40日以內解除者，賠償10%；第21日至第30日以內解除者，賠償20%；第2日至第20日以內解除者，賠償30%；前1日解除者，賠償50%；旅遊開始日或開始後解除者，賠償全額。
依照旅遊定型化契約，相關損害賠償基準的旅遊費用，應先扣除行政規費後計算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言