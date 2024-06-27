立委：移民署入境把關不夠嚴

截至今年四月，滯台失聯移工與逾期觀光客增至十三點四萬人，創下歷史新高。翻閱民國一一二年「移民署單位預算書」更發現，「擴大查處逾期停（居）留外來人口專案實施計畫」總預算達三點九億元，由勞動部「就業安定基金」負擔兩億元，移民署負擔一點九億元。

「就業安定基金」規模龐大，去年預算數高達二七五億元，而根據就業安定基金收支保管及運用辦法，該基金主要用於「加強辦理有關促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務」。平心而論，動用這筆基金去查處「失聯移工」尚可接受；然而「逾期滯留的外籍觀光客」則和就業安定基金提到的「外國人聘僱管理」（移工）毫無關聯。

國民黨立委柯志恩批評，就業安定基金是拿來幫助國人就業的錢，用來查緝逾期滯台人士，根本不符合基金設立目的。

針對東南亞遊客性交易，柯志恩認為移民署在機場入境把關不夠嚴謹，且專勤隊配員僅五百名無法應付查緝，應增加人力。她指出，東南亞人士從事不法管道多元，因此針對東南亞觀光簽證、學生簽證及工作簽證，必須要求附上財力證明或擔保人。

移民署強調，已恢復疫前查處作為，除持續掌握逾期外來人口在台行蹤及聚集處所，並偕同國安團隊執行專案查處，每月定期清查轄內逾期外來人口。