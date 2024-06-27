聽新聞
test
0:00 / 0:00

專勤隊查緝怨：外交部與交通部「免簽隨便發」

聯合報／ 記者林奐成、特約記者陳偉周／專題報導
移民署高雄市專勤隊查獲色情養生館，拘禁越南籍女移工強迫賣淫情事；圖為女服務生接受專勤隊人員調查。圖／移民署高雄市專勤隊提供
移民署高雄市專勤隊查獲色情養生館，拘禁越南籍女移工強迫賣淫情事；圖為女服務生接受專勤隊人員調查。圖／移民署高雄市專勤隊提供

自「新南向政策」大量開放東南亞旅客以來，外籍旅客逾期停留及違法性交易倍增，讓負責查緝的移民署專勤隊疲於奔命，不滿情緒炸鍋，私下抱怨外交部與交通部「免簽隨便發，整死專勤隊！」

南部專勤隊員「咖啡」透露，高雄、台南、嘉義及雲林都有免簽逾期停留的東南亞性工作者，「水上三線路（私娼寮）全部是年輕泰國妹做性交易，我們抓到的十個外籍中，有九個是觀光簽證過期，還查獲泰國變性人賣淫」。

外籍性工作者也藏身南部按摩店，提供半套性服務；有越南外配經營多家半套店，旗下掌握廿名小姐，警方單次查緝搜出破百萬現金，可見生意興隆。

中部專勤隊員「阿德」抱怨，自新南向政策上路，專勤隊接獲的逾期停留檢舉案，與過往相比飆升兩倍，「每天不是跑機場和收容所，不然就是接員警送過來的案子，人力變得很吃緊」。他批評，滯台的外籍遊客或失聯移工遭查獲後，「兩手一攤住進收容所」，食宿開銷由移民署公務預算支付。

翻閱移民署單位預算書，去年該署「違法之外來人口收容、管理及遣送業務」編列一七五七萬元、「擴大查處逾期停（居）留外來人口專案實施計畫」編列八六四三萬元，加總逾一億元，包含逾期者食宿與機票。

桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊曾偵辦失聯移工與外籍遊客賣淫案，指出兩大困境須突破。首先，許多賣淫泰國人士是自願從事性工作，難以構成人口販運偵辦。其次，當性工作者遣返，如檢察官有需要釐清事項，也因證人已返回母國，難以追溯犯罪源頭，有賴跨國情資交換，才能破獲賣淫集團。

免簽 性交易 新南向政策 東南亞 檢察官 移民署 賣淫

延伸閱讀

泰國政府刺激房市 研擬放寬對外國人限制

假觀光真打工再起？ 滿車越南移工竟全逾期居留

警搜套房查性交易 性工作者爬窗不慎墜樓亡

滑手機沒看路 抬頭見警狂折返跑慘跌 失聯移工被逮

相關新聞

新南向觀光走味 東南亞4國樓鳳流竄全台

「今天是來台灣第十天，再待四天就回家。」泰國性工作者蜜拉，棲身北部一處私娼寮接客，每次性交易分得三分之二，拿到手上只有一...

鑽免簽漏洞 越南女子一下機載去接客

「不要動全部趴下！」十名接客女子衣不蔽體地瑟縮在牆角，等待警方盤查。去年底，桃園警方喬裝成嫖客混進一棟透天厝，破獲大型應...

語言中心、新南向專班淪陷 外籍生成樓鳳、陪酒女

「曾查獲外籍女生來語言中心學中文，卻在熱鬧商圈當樓鳳」，台北某分局員警證實，去年查獲兩名來自俄羅斯與泰國的樓鳳性工作者，...

樓鳳、人蛇、學生妹：疫後新南向為何淪為性樂園？

蜜拉在暗巷的小房間度過14天旅程。自台灣實施新南向政策，來自泰國的她前後8次以觀光免簽證來台，實際卻從事性工作。無數跟她一樣的女子，在疫後重回台灣掏金，至少逾千名東南亞樓鳳遍佈91鄉鎮區，與犯罪組織結合，形成治安死角。4萬逾期滯台遊客及新南向專班學生也下海，卻遭到人蛇集團抽成剝削。調查團隊爬梳機房數據，訪談業界人士，探究台灣為何淪為跨國性產業天堂。

專勤隊查緝怨：外交部與交通部「免簽隨便發」

自「新南向政策」大量開放東南亞旅客以來，外籍旅客逾期停留及違法性交易倍增，讓負責查緝的移民署專勤隊疲於奔命，不滿情緒炸鍋...

立委：移民署入境把關不夠嚴

截至今年四月，滯台失聯移工與逾期觀光客增至十三點四萬人，創下歷史新高。翻閱民國一一二年「移民署單位預算書」更發現，「擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。