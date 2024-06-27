專勤隊查緝怨：外交部與交通部「免簽隨便發」

自「新南向政策」大量開放東南亞旅客以來，外籍旅客逾期停留及違法性交易倍增，讓負責查緝的移民署專勤隊疲於奔命，不滿情緒炸鍋，私下抱怨外交部與交通部「免簽隨便發，整死專勤隊！」

南部專勤隊員「咖啡」透露，高雄、台南、嘉義及雲林都有免簽逾期停留的東南亞性工作者，「水上三線路（私娼寮）全部是年輕泰國妹做性交易，我們抓到的十個外籍中，有九個是觀光簽證過期，還查獲泰國變性人賣淫」。

外籍性工作者也藏身南部按摩店，提供半套性服務；有越南外配經營多家半套店，旗下掌握廿名小姐，警方單次查緝搜出破百萬現金，可見生意興隆。

中部專勤隊員「阿德」抱怨，自新南向政策上路，專勤隊接獲的逾期停留檢舉案，與過往相比飆升兩倍，「每天不是跑機場和收容所，不然就是接員警送過來的案子，人力變得很吃緊」。他批評，滯台的外籍遊客或失聯移工遭查獲後，「兩手一攤住進收容所」，食宿開銷由移民署公務預算支付。

翻閱移民署單位預算書，去年該署「違法之外來人口收容、管理及遣送業務」編列一七五七萬元、「擴大查處逾期停（居）留外來人口專案實施計畫」編列八六四三萬元，加總逾一億元，包含逾期者食宿與機票。

桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊曾偵辦失聯移工與外籍遊客賣淫案，指出兩大困境須突破。首先，許多賣淫泰國人士是自願從事性工作，難以構成人口販運偵辦。其次，當性工作者遣返，如檢察官有需要釐清事項，也因證人已返回母國，難以追溯犯罪源頭，有賴跨國情資交換，才能破獲賣淫集團。