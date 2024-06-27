語言中心、新南向專班淪陷…假留學真「打工」 註冊完被帶走

「曾查獲外籍女生來語言中心學中文，卻在熱鬧商圈當樓鳳」，台北某分局員警證實，去年查獲兩名來自俄羅斯與泰國的樓鳳性工作者，她們持有學生簽證，分別就讀北部兩所不同的私立大學，同樣在語言中心修短期課程，在台灣待了兩到三個月，乘機從事非法賣淫。

員警說，來台的外籍樓鳳多數年僅廿歲，坦言下海是為賺取生活費或學費；這類短期語言課程並非整天，她們可在閒暇時接客，成為下海誘因。

此外，政府力推的「新南向產學合作國際專班」（新南向專班）也有學生賣淫。知情人士透露，新北市至少有一間技術學院和一間私立科技大學，有新南向學生從事性工作遭到查獲；這些學校管理鬆散，雖要求一二年級住宿舍，但三四年級可住校外，部分學生便遭仲介利誘下海成為樓鳳。

南部員警則說，中南部有外籍學生做傳播妹或越南小吃店陪酒，外籍女生在母國透過仲介辦理簽證時，會先借一筆錢做為仲介費，因此遭到「綁債」控制，來台後必須趕快接客還錢；他舉例說，南部有外籍學生辦完註冊後，馬上遭人帶走不知去向，後來竟在台北從事性交易遭到查獲。

監察院日前公布外籍學生賣淫的調查報告，引述內政部統計指出，二○一七年至二○二二年共查獲十三名外籍生從事性交易，以越南十一人最多，另有印尼一人與其他國籍一人。

除上述人數，還有許多可能從事性工作的「黑數」。以內政部統計為例，二○一七年至二○二二年有一○四名外籍學生「行蹤不明」、四○九三人「逾期居留」；其中以越南籍最多，兩項合計高達一九四三人。

另外每年有高達一千至四千多名外籍生辦理休退學，以一一一學年度為例，有四三八五名外籍生休退學，這些「幽靈人口」也可能從事性交易。

對於失聯學生問題，監察院批評學校未確實辦理校安通報，指出：「教育部無法明確掌握外籍生失聯情況，相關制度顯然失靈，有待盡速全盤檢討。」應針對失蹤與休退學等問題，改善專班招生政策以防止「假留學真打工」。