鑽免簽漏洞 越南女子一下機載去接客

「不要動全部趴下！」十名接客女子衣不蔽體地瑟縮在牆角，等待警方盤查。去年底，桃園警方喬裝成嫖客混進一棟透天厝，破獲大型應召站，其中八名越南女子是持觀光簽證來台。承辦警員說，類似案件層出不窮，也曾查獲泰國女子以免簽證賣淫，凸顯「新南向」性工作者大舉來台。

民進黨政府為衝高觀光成績，持續鬆綁東南亞旅客入境，允許泰國免簽證入境十四天、馬來西亞免簽卅天。越南、印尼等五國則採「有條件式免簽」及「觀宏專案」，可透過旅行社申請並團進團出。觀光署表示，新南向旅客帶來觀光外匯收益九二九億元，與日韓對旅客的優惠簽證相比，新南向並非特別寬鬆，仍會維持現行制度，並定期檢討。

不過，偵辦賣淫的司法人士說，有跨國集團利用觀宏專案漏洞，將大批越南小姐帶來台，一下飛機便載去接客。

東南亞女子除了進駐紅燈區，更有許多人成為「樓鳳」。記者獨家調查單一賣淫機房（性交易平台）四至五月數據，發現六都「東南亞樓鳳總數」從六○六人增至七九八人，成長百分之卅二；台中和桃園最多，單日平均皆逾一六六人，單日最高皆逾二○○人。

東南亞樓鳳最多區域，包括台中西屯區與北區、台北中山區和萬華區、桃園市中壢區和桃園區、新北板橋區等，單日報班皆逾四十三人。

泰國樓鳳高度集中北北桃 製表／林奐成

泰國樓鳳 高度集中北北桃

其中泰國樓鳳高度集中北北桃，以桃園最多，從四月七十一人快速增加到五月一二五人，增幅百分之七十六，平均每天百人報班。當地警員說，賣淫集團將觀光免簽證的泰國小姐，安排在泰國小吃店或商店附近，除了賺錢之外，還可滿足生活機能，加上大批移工消費，形成群聚效應。

越馬樓鳳 以台中為大本營

越南和馬來西亞樓鳳皆以台中為大本營，台中自二○二二年至今取締持觀光簽證外籍人士及逃逸移工，涉犯妨害風化罪共六十八人，比疫情時增加。

熟悉性產業的犯罪學者說，旅遊樓鳳商機龐大，自新南向政策以來，雙北性交易營業據點不斷增加，疫後更迎來復甦。以台北為例，業界知情人士透露，萬華區的外籍樓鳳多隱身西門町的廉價旅館或日租套房，地點包括「獅子林」及「萬年」等住商大樓。他透露，二○二一年至二○二二年疫情鎖國，萬華僅查獲四名外籍人士性交易，到了二○二三年爆量查獲七十多名樓鳳，以泰越共占九成最多，皆以觀光免簽入境。

外籍人士從事性交易人數 製表／林奐成

賣淫組織 類詐騙集團運作

跨國性產業如何形成？一名「雞頭」透露，賣淫組織運作類似詐騙集團：「會聯繫固定的越南人，類似進口產品，越南人招募小姐，台灣就有人接頭。上游的機房是控制中心，將資訊分到下游，讓很多地方的小姐同時接客。」樓鳳所得必須讓雞頭、機房及洗錢的「水房」抽成約百分之廿五，最多不會超過百分之五十。

員警坦言，從過去辦案經驗來看，很難追查樓鳳背後集團的主謀或機房，只能查到中下游聯繫人。他建議應從源頭管制，考量是否限縮觀光簽證的條件。