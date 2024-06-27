聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽免簽漏洞 越南女子一下機載去接客

聯合報／ 記者林奐成、特約記者陳偉周／專題報導
跨國集團利用「觀宏專案」漏洞，將大批小姐帶來台灣。圖為桃園越南按摩店一條街。記者林奐成／攝影
跨國集團利用「觀宏專案」漏洞，將大批小姐帶來台灣。圖為桃園越南按摩店一條街。記者林奐成／攝影

「不要動全部趴下！」十名接客女子衣不蔽體地瑟縮在牆角，等待警方盤查。去年底，桃園警方喬裝成嫖客混進一棟透天厝，破獲大型應召站，其中八名越南女子是持觀光簽證來台。承辦警員說，類似案件層出不窮，也曾查獲泰國女子以免簽賣淫，凸顯「新南向」性工作者大舉來台。

民進黨政府為衝高觀光成績，持續鬆綁東南亞旅客入境，允許泰國免簽證入境十四天、馬來西亞免簽卅天。越南、印尼等五國則採「有條件式免簽」及「觀宏專案」，可透過旅行社申請並團進團出。觀光署表示，新南向旅客帶來觀光外匯收益九二九億元，與日韓對旅客的優惠簽證相比，新南向並非特別寬鬆，仍會維持現行制度，並定期檢討。

不過，偵辦賣淫的司法人士說，有跨國集團利用觀宏專案漏洞，將大批越南小姐帶來台，一下飛機便載去接客。

東南亞女子除了進駐紅燈區，更有許多人成為「樓鳳」。記者獨家調查單一賣淫機房（性交易平台）四至五月數據，發現六都「東南亞樓鳳總數」從六○六人增至七九八人，成長百分之卅二；台中和桃園最多，單日平均皆逾一六六人，單日最高皆逾二○○人。

東南亞樓鳳最多區域，包括台中西屯區與北區、台北中山區和萬華區、桃園市中壢區和桃園區、新北板橋區等，單日報班皆逾四十三人。

泰國樓鳳高度集中北北桃 製表／林奐成
泰國樓鳳高度集中北北桃 製表／林奐成

泰國樓鳳 高度集中北北桃

其中泰國樓鳳高度集中北北桃，以桃園最多，從四月七十一人快速增加到五月一二五人，增幅百分之七十六，平均每天百人報班。當地警員說，賣淫集團將觀光免簽證的泰國小姐，安排在泰國小吃店或商店附近，除了賺錢之外，還可滿足生活機能，加上大批移工消費，形成群聚效應。

越馬樓鳳 以台中為大本營

越南和馬來西亞樓鳳皆以台中為大本營，台中自二○二二年至今取締持觀光簽證外籍人士及逃逸移工，涉犯妨害風化罪共六十八人，比疫情時增加。

熟悉性產業的犯罪學者說，旅遊樓鳳商機龐大，自新南向政策以來，雙北性交易營業據點不斷增加，疫後更迎來復甦。以台北為例，業界知情人士透露，萬華區的外籍樓鳳多隱身西門町的廉價旅館或日租套房，地點包括「獅子林」及「萬年」等住商大樓。他透露，二○二一年至二○二二年疫情鎖國，萬華僅查獲四名外籍人士性交易，到了二○二三年爆量查獲七十多名樓鳳，以泰越共占九成最多，皆以觀光免簽入境。

外籍人士從事性交易人數 製表／林奐成
外籍人士從事性交易人數 製表／林奐成

賣淫組織 類詐騙集團運作

跨國性產業如何形成？一名「雞頭」透露，賣淫組織運作類似詐騙集團：「會聯繫固定的越南人，類似進口產品，越南人招募小姐，台灣就有人接頭。上游的機房是控制中心，將資訊分到下游，讓很多地方的小姐同時接客。」樓鳳所得必須讓雞頭、機房及洗錢的「水房」抽成約百分之廿五，最多不會超過百分之五十。

員警坦言，從過去辦案經驗來看，很難追查樓鳳背後集團的主謀或機房，只能查到中下游聯繫人。他建議應從源頭管制，考量是否限縮觀光簽證的條件。

免簽 性交易 新南向政策 東南亞 簽證 紅燈區 詐騙集團 賣淫 透天厝 馬來西亞

延伸閱讀

泰國政府刺激房市 研擬放寬對外國人限制

台中競巢廣告公司當博弈轉帳機房入金6.1億 中檢起訴14人

警搜套房查性交易 性工作者爬窗不慎墜樓亡

一波三折的泰國購艦案：買下中製潛艦背後，泰美關係漸行漸遠？

相關新聞

新南向觀光走味 東南亞4國樓鳳流竄全台

「今天是來台灣第十天，再待四天就回家。」泰國性工作者蜜拉，棲身北部一處私娼寮接客，每次性交易分得三分之二，拿到手上只有一...

鑽免簽漏洞 越南女子一下機載去接客

「不要動全部趴下！」十名接客女子衣不蔽體地瑟縮在牆角，等待警方盤查。去年底，桃園警方喬裝成嫖客混進一棟透天厝，破獲大型應...

語言中心、新南向專班淪陷…假留學真「打工」 註冊完被帶走

「曾查獲外籍女生來語言中心學中文，卻在熱鬧商圈當樓鳳」，台北某分局員警證實，去年查獲兩名來自俄羅斯與泰國的樓鳳性工作者，...

專勤隊查緝怨「免簽隨便發」

自「新南向政策」大量開放東南亞旅客以來，外籍旅客逾期停留及違法性交易倍增，讓負責查緝的移民署專勤隊疲於奔命，不滿情緒炸鍋...

立委：移民署入境把關不夠嚴

截至今年四月，滯台失聯移工與逾期觀光客增至十三點四萬人，創下歷史新高。翻閱民國一一二年「移民署單位預算書」更發現，「擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。