新南向觀光走味 東南亞4國樓鳳流竄全台

「今天是來台灣第十天，再待四天就回家。」泰國性工作者蜜拉，棲身北部一處私娼寮接客，每次性交易分得三分之二，拿到手上只有一張台幣千元鈔。

廿七歲的蜜拉首次來到這座多雨城市，但她對台灣並不陌生──這已是她第八次以免簽證方式來台「觀光」。

調查團隊透過NGO管道採訪蜜拉。來自泰國窮鄉廊開府的她說，疫情前便曾來台，待過台北、桃園、新竹及嘉義。她曾在中山區一間住商大樓以「樓鳳」（一樓一鳳性交易）方式接客，「我獨自住在套房，客人看（網站）照片預約，一天可以接十個人」。

泰國女隱身北市接客

蜜拉育有年僅一歲的幼子，孩子父親在她懷孕後劈腿分手，她成為單親媽媽；家鄉工資低廉迫使她來台掙錢，每次入境十四天，扣除機票能賺八萬元台幣。

民進黨政府力推的「新南向觀光」疫後復甦，去年泰國、越南、馬來西亞與印尼共一四四萬旅客入境。然而，許多以免簽證或「有條件式免簽」入境的觀光客，其實是跟蜜拉一樣來台淘金的性工作者。

單一賣淫機房 東南亞樓鳳破千 製表／林奐成

樓鳳多免簽短期入境

移民署統計更顯示，外國遊客逾期滯台人數在國門重開後大增，截至今年四月增至四點四萬人，較二○二一年疫情時暴增一點二倍。免簽短期入境或逾期滯台女子，許多成為樓鳳。性產業人士說，跨國賣淫集團招募來自泰、越、馬、印的性工作者，入住公寓或大樓內套房接客，每天更換電子密碼躲避警方查緝。

記者獨家彙整某性交易平台（機房）四至六月報班數據，發現東南亞四國樓鳳從八六三人增至一○八六人，增幅百分之廿六；單日抽樣統計更發現她們遍布九十一個鄉鎮區，從台北信義區到屏東恆春及澎湖馬公都有，以台中西屯區九十三人及台北中山區五十二人最多。

泰國與馬來西亞因分別享有十四天與卅天免簽入境，樓鳳持續增加。

以機房五月平均人數為例，泰國三八二人占三成六最多、馬來西亞三五○人占三成三、越南二八二人占二成七、印尼四十七人最少。

外國遊客逾期滯台 疫後暴增 製表／林奐成

跨國賣淫靠人蛇牽線

賣淫集團在母國及台灣都有人蛇聯繫，採低價搶客策略，形成跨國性剝削鏈。調查發現，泰、越、馬、印「單次性交易平均價格」皆低於二九○○元，最低僅一五○○元，且樓鳳皮肉錢被抽成剝削百分之廿五至百分之五十。桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊分析，不能單靠台灣偵辦，必須透過跨國司法互助偵辦機制，與東南亞警方交換情資，才能將集團一網打盡。

立委柯志恩說，弱勢女性來台從事性工作，微薄薪水遭剝削，台灣作為標榜人權自由國家，「不能允許變成東南亞人口販運集團的對接單位」；新南向應有配套措施，例如附上財力證明。