估7月恐十萬人次染疫 不恢復口罩令

第六波新冠疫情襲來，衛福部疾管署長莊人祥昨天表示，預計七月中迎來高峰，染疫人數預估超過十萬人次，但目前計畫不會恢復口罩令，也不會重啟三級警戒管制。首次在疾管署參與記者會的衛福部長邱泰源指出，面對疫情升溫有四大策略，包括加強監測、強化快篩、防疫物品調度、研訂臨床感染管制指引、加強衛教及醫療院所合作。

國內上周新增八一七例新冠本土病例，莊人祥表示，已超過今年前一波高峰確診數量，但預期不會超過第四波高峰的病例數，當時每周約一千八百人確診。雖然七月高峰時染疫人數將突破十萬，但大多都是輕症，加上新冠已經不是第五類法定傳染病，不會再啟動口罩令或三級警戒期間管制，建議民眾勤洗手、戴口罩。

針對部分醫師反映莫納皮拉韋缺貨，莊人祥說明，莫納皮拉韋為有條件使用藥物，且療效有限，原本不再採購，但由於瑞德西韋需住院注射治療，倍拉維需注意與其他藥物交互作用，所以醫師臨床裁量上針對多重慢性病患傾向開立莫納皮拉韋。疾管署於是決定增購兩萬人份，預計七月四日抵台，另有開口合約兩萬人份。

莊人祥說，昨天也與醫師公會討論，請醫師在病歷中加註開立莫納皮拉韋理由。我國食藥署正在審查倍拉維「關於重度腎功能不全及透析患者」的藥證；瑞德西韋也通過可用於肝功能不全患者。疾管署副署長曾淑慧表示，本周已經將三百萬劑家用快篩分配到兩千多家醫療院所，有需要的民眾可以診所領取。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，此波疫情反應變異株變化，民眾不需要過度緊張；除非變異株出現完全大突變，新冠疫情現在應不致於大爆發。台大醫院產科主任施景中提醒，孕婦跟高齡者染疫後容易發展成重症，應接種疫苗；如果有合併糖尿病等孕婦染疫應盡快就診、服用立抗病毒藥物。

耳鼻喉科診所所長林恆立表示，在第一線觀察，不少人都有二次感染，甚至有人「三確」、「四確」，由於自覺症狀跟感冒的不適差不多，所以放鬆戒心。新冠病毒屬於RNA病毒，突變速度快，變異株有較佳的免疫逃脫性，有較高傳染性，不可掉以輕心。