新冠疫情升溫 醫院抗藥菌風暴憂重演

新冠肺炎疫情升溫，病人擠爆各醫院隔離病房與急診室，恐增加醫院抗藥菌上升風險。感染症醫學會理事黃建賢指出，感染新冠病毒之後，也須留意是否出現繼發性細菌性肺炎，須動用抗生素防治，但也增加抗藥菌上升風險。一一二年新冠疫情後，醫院感染管制人力尚未恢復，擔心醫院內抗藥菌比率上升情況重演。

黃建賢指出，醫院感染科醫師除要調動隔離病房收治患者，也要控制院內感染，但感染症醫學會研究發現，收治重症、難症患者的醫學中心，院內抗藥菌情況原多於地區醫院，但過去新冠疫情期間，地區醫院抗藥菌比率反高於醫學中心。此現象與「感染管制人力不足」有關。

黃建賢指出，地區醫院多只配置一位感染科醫師、一位感控護理師，當他們忙於疫情感控，沒有餘裕管理抗藥菌，院內抗藥菌比率於是攀升。黃建賢說，SARS疫情過後，感染科醫師、感控護理師缺額增加，感染科住院醫師從一年四十人剩下廿人，主因就是感染科醫師除照顧病人，還要監測院內抗藥菌、管理抗生素使用，卻沒有相應給付。

為留住流失感染管制人力，衛福部健保署本月祭出感染管制品質提升計畫，健保署長石崇良說，感染管制人員只要照顧感染多重抗藥性菌株的困難照顧病患，經感染科醫師評估，導入適當照顧模式、藥物選擇等處置，一次給予健保一千點獎勵。該計畫由健保醫院總額撥款二點二五億元，也針對醫院感染管制品質給予獎勵，同時規定須分配一定比率給感染管制醫事人員，協助醫院攬才，避免感染科缺人窘境。

台灣感染管制學會理事長陳宜君說，政府以年度感控查核要求醫院管理抗藥菌，因沒有相應給付，過去已有部分醫院對衛福部要求上傳抗藥菌資料拒不配合，現雖給予醫院獎勵金，但仍相對有限，若此現象持續，醫院無力管理，或被迫開立更多後線抗生素，抗藥菌影響社區，最終受影響的仍是民眾。

「新冠疫情已讓感染科醫師哀鴻遍野。」黃建賢表示，健保署提出獎勵方案，計畫誘因仍相對有限，尤其感控護理師要求嚴格，並非新人就可擔任，而須有臨床經驗轉職，希望計畫能讓人力回流。