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新一波疫情來勢洶洶！為滿足防疫需求 全家、OK重新開賣快篩

中央社／ 台北27日電
國內COVID-19進入第6波Omicron疫情，且疫情連5週上升，18日至24日新增817例本土確定病例（併發症）。因應疫情升溫，全家便利商店、OK超商近日將陸續開賣快篩劑，統一超商、萊爾富快篩劑持續販售中。快篩示意圖。本報資料照片
國內COVID-19進入第6波Omicron疫情，且疫情連5週上升，18日至24日新增817例本土確定病例（併發症）。因應疫情升溫，全家便利商店、OK超商近日將陸續開賣快篩劑，統一超商、萊爾富快篩劑持續販售中。快篩示意圖。本報資料照片

國內COVID-19進入第6波Omicron疫情，且疫情連5週上升，18日至24日新增817例本土確定病例（併發症）。因應疫情升溫，全家便利商店、OK超商近日將陸續開賣快篩劑，統一超商、萊爾富快篩劑持續販售中。

衛福部疾管署長莊人祥今天表示，這波COVID-19疫情已經高過年初且仍在上升，預估7月中達高峰，估屆時單週就診破10萬人次，單週併發症患者會破1000人。

新一波疫情來勢洶洶，OK超商表示，為滿足防疫消費需求，消費者7月1日起可於全台門市會員Line群組預購「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」一盒2入；門市現貨販售以分店現況為主。

全家表示，福爾威創家用檢測組（180元）28日開賣，實際依各店庫存為主；統一超商、萊爾富快篩則持續販售中。

快篩 疫情 超商

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