疫情升溫基層有感 抗病毒藥物調度吃緊
近期新冠疫情升溫，預計在7月中迎來高峰，臨床傳出莫納皮拉韋使用需求增加，衛福部疾管署表示已完成2萬人份莫納皮拉韋採購作業，未來還有2萬開口合約。將於近期到貨。不過，今天有桃園區域某診所負責人反應，現在連公費倍拉維都已經用完，要請衛生局協調，希望政府趕快也把調度機制做順。
疾管署署長莊人祥指出，目前公費倍拉維存量還有23萬人份，有3個月存量。若有不足，為調度問題，會再請桃園衛生局協助處理，九月還會有一批藥品到貨。
桃園區域某診所病人暴增，醫師說，現在連公費的倍拉維都已經用完，目前要請衛生局協調，出現會中斷幾天才補到的狀況，可能因為可能一下子需求增加，感覺調度上會需要一點時間，醫師也呼籲，使用經驗足夠的醫師不會怕麻煩，反而更擔心該用的病人沒有及時用到，接下來這幾個月大概都會有需求，希望政府趕快也把調度機制做順。
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