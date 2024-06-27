新冠疫情北市確診攀升 北市衛局：8家醫學中心病床吃緊

國內新冠疫情升溫，近期確診個案攀升，不少醫院傳出住院病人增加。台北市衛生局表示，北市最近一周79例確診，較前一周53例明顯增加，但強調醫療資源充足，隔離病房空床率持平，抗病毒藥物尚有庫存，必要時會調撥或向中央申請配發；另，調查北市8家醫學中心，確有病床吃緊狀況，但不同醫院仍有不同情形。

衛生局疾病管制科長張惠美表示，北市新冠疫情近幾周有逐漸上升趨勢，6月16日至22日確診併發症共79例，較前一周6月9至15日的53例明顯增加。

張惠美說，目前北市醫療資源充足，隔離病房空床率持平，抗病毒藥物尚有庫存，「倍拉維」庫存於143間合約醫療院所，至於「莫納皮拉韋」、「瑞德西韋」則由醫院提供給嚴重腎、肝功能不全的感染者等病患使用。

她強調，衛生局會注意各醫院的醫療資源消耗、庫存量，必要時在不同機構間調撥或向中央申請配發。

張惠美指出，北市Novavax XBB疫苗庫存僅剩1000劑，她呼籲滿6個月以上盡快接種，65歲以上（55至64歲原住民）長者、滿6個月以上有免疫不全及免疫力低下等高風險對象，可再接種第2劑，2劑須間隔84天，以增強保護力。

至於北市醫院住院及候床情形，衛生局醫事管理科調查北市8家醫學中心，一般急性病床開放數計6750床，占床數5582床、空床1168床，占床率82.7%。

醫事管理科表示，再查8家醫學中心急診目前等候住院人數291人、等候加護病房人數6人，由此推估確有大醫院病床吃緊狀況，但不同醫院仍有不同情形。