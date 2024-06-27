類流感症狀 即日起公費給抗病毒藥

與過去不同，今天入夏之後新冠肺炎進入上升期。台大公共衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，現在流行的KP系列菌株，主要是去年冬天流行的JN.1變化而來，會在夏天傳播的主因是在冷氣房傳播，美國已在流行LB.1病毒株，於療養機構中盛行，未來「一定會進台灣」，高齡族群必須做好準備。

2024-06-26 17:38