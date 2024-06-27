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類流感症狀 即日起公費給抗病毒藥

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署重啟「擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施」，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，可領取公費抗病毒藥物。圖／聯合報系資料照片
疾管署重啟「擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施」，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，可領取公費抗病毒藥物。圖／聯合報系資料照片

流感及新冠疫情均進入流行期，各醫療院所人滿為患，疾管署發言人曾淑慧昨天表示，即日起重啟「擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施」，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，可領取公費抗病毒藥物，措施實施至七月卅一日。

根據疾管署統計，二○二三年至二○二四年流感季截至六月廿四日，共累積一一四四例重症病例，造成二一四人死亡，由於近期確診人數激增，病毒監測結果以Ａ型流感Ｈ１Ｎ１為主，咳嗽、發燒、極度倦怠為主要症狀，疾管署為此重啟擴大公費藥劑使用措施。

另外，因應秋冬疫情，十月一日起開放醫事人員、六十五歲以上長者、幼兒、孕婦等十一類公費對象接種新冠及流感疫苗，可同一天接種兩種疫苗。第二階段為十一月一日，屆時五十至六十四歲成人可接種公費流感疫苗，而六個月以上的民眾能接種新式新冠疫苗

今年疾管署總共採購六八八萬多劑流感疫苗，由國光、賽諾菲、葛蘭素史克、東洋、高端等五家藥廠供應。對JN.1、KP.2、KP.3等新冠新變異株具有一定的保護力的新式新冠疫苗也已向採購五五○萬劑，台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，新型新冠疫苗應該還是莫德納疫苗，希望屆時符合資格者能踴躍接種。

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署 確診 莫德納疫苗 類流感

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