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新冠冷氣房傳播 醫師提醒戴口罩

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導
入夏後，流感、新冠肺炎均進入流行期，感染人數眾多，學者分析原因在於冷氣室傳播、許多民眾不戴口罩，提醒做好防疫措施，勤洗手、戴口罩。記者潘俊宏／攝影
入夏後，流感、新冠肺炎均進入流行期，感染人數眾多，學者分析原因在於冷氣室傳播、許多民眾不戴口罩，提醒做好防疫措施，勤洗手、戴口罩。記者潘俊宏／攝影

本土新冠疫情日益嚴峻，單周預估感染人數上看四萬。台大公共衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，台灣新冠變異株變化趨勢通常比美國慢二、三個月，目前LB.1變異株在美西多家療養院造成大規模感染，最近應會傳進台灣，屆時占比會高於目前流行的ＫＰ系列變異株，因LB.1變異株容易在高齡者間傳散，且感染力極高，提醒國內高齡族群做好準備，接種疫苗並做好個人防護措施。

陳秀熙表示，現在社區流行的ＫＰ系列變異株是從去年冬天流行的JN.1變化而來，會在夏天迅速傳散主要是因為冷氣房傳播，且許多民眾已不太戴口罩；中國附醫副院長黃高彬也提醒，民眾應盡可能恢復配戴口罩，特別是前往醫院及人多的公共場所。

黃高彬指出，許多民眾對施打新冠疫苗意願低落，但這波疫情非同小可，呼籲合併慢性疾病的年長者務必接種疫苗。

陳秀熙表示，免疫缺乏及罹患慢性病、心血管疾病、腎臟疾病等高風險患者，一旦染疫應立刻求醫，接受抗病毒藥物治療。

疾管署：防疫層級不調升

新冠疫情來勢洶洶，但疾管署目前仍不會調升防疫層級，疾管署發言人曾淑慧表示，會持續監控疫情發展及抗病毒藥物使用狀況。

曾淑慧提醒，新冠、流感均處於流行期，民眾如出現類流感症狀，可先以新冠家用快篩試劑檢測，若有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺應盡速就醫，由醫師評估是否符合流感或新冠等公費藥劑用藥條件。

疾管署分析，目前我國社區新冠變異株分布狀況，JN.1約占六成居首位，KP.2占比將近兩成，KP.3及XDV.1則各占百分之八，黃高彬預估ＫＰ系列變異株將急起直追，占比將高過JN.1。陳秀熙則認為目前流行於美西並造成多家療養院大規模感染的LB.1變異株也會陸續傳進台灣，屆時在社區占比會高於ＫＰ系列。

陳秀熙指出，接種ＸＢＢ疫苗時間超過半年，體內就沒什麼保護力，目前大多數民眾係在今年初以前接種ＸＢＢ疫苗，農曆過年後疫苗接種意願低，保護力大多歸零，以致造成重症比率偏高。

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