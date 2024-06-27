新北聯醫：抗病毒藥快用完了

新冠疫情捲土重來，除台大醫院候床告急，新北市衛福部雙和醫院、亞東醫院等指標醫院也都滿床，雙和近期曾有單日百人左右候床，部立台北醫院、新北聯醫等也明顯感受病患量增加，又以新冠肺炎病患最多，多家醫院為此強化感控措施、病房周轉率。

雙和醫院說，近期急診幾乎到「爆滿等級」，候床人數在七十至八十人，高峰曾達百人；接下來除加強輕症下轉機制、整合團隊因應急救應變，也強化病房周轉率。亞東醫院急診即時資訊昨也顯示急診推床滿了，還有廿五人在等待推床，等候住院卅二人，有六人在等加護病房。醫院表示，因應疫情升溫，住院收治回歸各病房集中收治。

台北醫院感染科主任醫師林武甫指出，他們雖不像醫學中心一樣床位緊繃，但也明顯感受到近半個月新冠肺炎、流感等情況比起上月增加兩、三成，住院數也維持高峰。他推測主要是解封後大家不戴口罩，太久沒接觸外在環境，抵抗力變弱。

新北聯合醫院感染科主任李文生也說，近期急診每天都增廿至卅位病患，住院需求也增八至十床，其中新冠肺炎增加較多，因此趕緊增加專責病房床位，近半個月增約十五床。他說，新冠肺炎抗病毒藥物快用完了，聽說政府要採購，希望能加速；院內也有醫護人員染疫，也加強感控措施。

新北衛生局專委楊時豪表示，近期新冠肺炎、流感、腸病毒同時爆發，新北十八家急救責任醫院通報急診，平均等候住院十點八五人；北市衛生局醫事科調查八家醫學中心，一般急性病床共開放六七五○床，占床數五五八二床、空床一一六八床，占床率百分之八十二點七，但急診等候住院人數二九一人、等候加護病房六人。