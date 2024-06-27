新冠又起…機構長者缺抗病毒藥 長照中心憂死亡潮

新冠第六波疫情延燒，危及高風險族群，但因抗病毒藥物「莫納皮拉韋」短缺，疾管署設下嚴苛開立條件，必須先使用「倍拉維」及「瑞德西韋」等藥物無效後始能投藥。長照機構業者表示，許多住民染疫後重症臥床，加上插著鼻胃管，如果不放寬用藥限制，恐將掀起一波機構確診長者死亡潮。

疾管署發言人曾淑慧表示，「莫納皮拉韋」為有條件使用藥物，並非優先使用藥物，今天會舉行記者會說明口服抗病毒藥物使用狀況。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示，新冠疫情已經四年，迄今仍由中央控管調度口服抗病毒藥物，且公費用藥標準嚴苛，延誤許多確診者的治療黃金時間，建議放寬公費口服抗病毒藥物限制，同時回歸市場機制，讓患者也有自費用藥機會。他並建議臨床醫師收治六十五歲以上長輩及慢性病患時，快篩確診就務必盡快開立口服抗病毒藥物，降低重症風險。

目前疾管署針對新冠疫情患者用藥建議為優先開立「瑞德西韋」及「倍拉維」，「莫納皮拉韋」列為「有條件下使用」藥物，例如患者無法使用倍拉維、瑞德西韋及其他建議用藥，或是重度腎功能不全及透析患者、重度肝功能不全患者因原先治療藥物與「倍拉維」嚴重交互作用，才考慮使用「莫納皮拉韋」。

台北市私立貴族老人長照中心主任桑予群表示，這波疫情讓不少機構住民染疫，許多人長期掛著鼻胃管或是長期臥床，有些甚至進入「安寧療護」而行動不便，但依規定染疫長者必須先至醫院門診，在醫師評估下始能使用抗病毒藥物，為了用藥將行動不便的長者推至診間不太人道，尤其許多長輩病情急轉直下，必須在第一時間用藥，希望中央放寬用藥條件。

此外，住宿型機構長輩大多合併慢性疾病，部分則有腎臟病、肝臟疾病等，只能選用「莫納皮拉韋」，但依現行規定不能直接使用此藥，宛如讓染疫長者陷入「無藥可用」窘境。

曾淑慧說，並未規定一定先至門診評估才可以開立口服抗病毒藥物，重要是有沒有經過醫師評估後開立；長照機構可和醫療院所合作，讓醫師至機構看診，若有疑慮也可請地方衛生局協助。