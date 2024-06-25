聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／治「城市病」 全民之責

聯合報／ 本報記者侯俐安楊竣傑
工人安裝冷氣不慎掉落，走在路上只能自求多福。圖／聯合報系資料照片
工人安裝冷氣不慎掉落，走在路上只能自求多福。圖／聯合報系資料照片

任何城市都不是一張白紙，早期迅速發展留下的病灶總是千瘡百孔，但愈早治療、痛苦愈少、成本愈低，更重要的是，治療「城市病」必須治本，否則只會換來更大的代價。

五、六○年代城市化迅速，北台灣都會區一幢幢高樓平地起，這是繁榮的象徵，但也因從前沒有完善建築法規，外推的鐵窗、花台帶來破窗效應，也成為台灣街景奇觀。而近廿年分離式冷氣興起，法規未與時俱進，只能掛在外牆。

下不停的磁磚雨、墜落的附掛物、傷亡的冷氣工、被砸死的女大生，看似不同事件其實環環相扣。

工法與材質隨時代改變，外牆磁磚亦然。隨著建築老化、磁磚會掉，附掛物更成重量級的不定時炸彈，專家判斷支架生命周期頂多廿年，多少人會發現家外的附掛物是否生鏽、磁磚中空了嗎？

台灣該是文明社會了，卻時時可見冷氣師傅飛簷走壁，墜落非死即傷；女大生遭冷氣砸死後有各種檢討聲浪，政府攤開各項法令機制，與現況處平行時空，連「治標」都未觸及邊，何來治本？

日本將長期修繕的「公基金」入法，推了廿四年，成為牽動房價重要指標。台灣做不到，說起來，仍是全民擔心「管理費漲價」，甚至抗拒成立管委會。尤其現在房價高漲，政府更擔心被貼上「搶錢」標籤，民代伺機捍衛選民，也讓台灣難以與時俱進。

房子老了，空中血滴子只會愈來愈多，當「是否出人命」成為隱形檢討指標時，走在路上只能自求多福，除了中央／地方政府有責檢討現行法規，別讓血滴子出現在自家外牆，也是全民之責。

冷氣 建築

延伸閱讀

壽司郎喊告！女大生寵物守宮放醬料碟 元智大學3點聲明回應

女大生遭散播AI變造不雅照變憂鬱 醫採積極治療助她走出低谷

女大生圖書館收男生神秘紙條「以為桃花來了」 打開一看秒社死

不輸中捷長髮哥！小六女練過跆拳道 勇救被掌摑女大生

相關新聞

磁磚雨、冷氣墜 「空中血滴子」 危機加速

任何時候走在台灣街道上，映入眼簾的鐵窗、冷氣、招牌，絕對排得上「城市異象」的前幾名，這些雜亂無章的外牆附掛物，歷任政府都...

陽光行動／外牆冷氣搖搖欲墜 封鎖線拉心酸

內湖上灣仔公車站旁，抬頭就能見到一旁住宅大樓，五樓外牆窗型冷氣搖搖欲墜，這條巷弄是通往台北市內湖成功路的重要通道，機車、...

陽光行動／「打診棒」高空把脈 驚覺磁磚空心

拿著「打診棒」敲打著每片磁磚，表面上看起來完美無瑕的磁磚竟是中空的，師傅吊掛在半空中，從廿樓一層層往下仔細替建築「把脈」...

陽光行動／他山之石…日本建修繕制度 可保障房價

相較台灣長期忽視預防性修繕，空中血滴子遍布，日本卅多年前就把專用於長期修繕的「公基金」入法，近廿年前建立「長期修繕計畫制...

新聞眼／治「城市病」 全民之責

任何城市都不是一張白紙，早期迅速發展留下的病灶總是千瘡百孔，但愈早治療、痛苦愈少、成本愈低，更重要的是，治療「城市病」必...

陽光行動／墜落非死即傷…冷氣工飛簷走壁 冒險半空中施工

六月台北微雨，佶昇冷氣出動三人安裝二樓冷氣，升降梯將冷氣推高、兩名師傅穿戴裝掛鉤、安全繩、工程帽，踏上高空自走車安裝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。