新聞眼／治「城市病」 全民之責

任何城市都不是一張白紙，早期迅速發展留下的病灶總是千瘡百孔，但愈早治療、痛苦愈少、成本愈低，更重要的是，治療「城市病」必須治本，否則只會換來更大的代價。

五、六○年代城市化迅速，北台灣都會區一幢幢高樓平地起，這是繁榮的象徵，但也因從前沒有完善建築法規，外推的鐵窗、花台帶來破窗效應，也成為台灣街景奇觀。而近廿年分離式冷氣興起，法規未與時俱進，只能掛在外牆。

下不停的磁磚雨、墜落的附掛物、傷亡的冷氣工、被砸死的女大生，看似不同事件其實環環相扣。

工法與材質隨時代改變，外牆磁磚亦然。隨著建築老化、磁磚會掉，附掛物更成重量級的不定時炸彈，專家判斷支架生命周期頂多廿年，多少人會發現家外的附掛物是否生鏽、磁磚中空了嗎？

台灣該是文明社會了，卻時時可見冷氣師傅飛簷走壁，墜落非死即傷；女大生遭冷氣砸死後有各種檢討聲浪，政府攤開各項法令機制，與現況處平行時空，連「治標」都未觸及邊，何來治本？

日本將長期修繕的「公基金」入法，推了廿四年，成為牽動房價重要指標。台灣做不到，說起來，仍是全民擔心「管理費漲價」，甚至抗拒成立管委會。尤其現在房價高漲，政府更擔心被貼上「搶錢」標籤，民代伺機捍衛選民，也讓台灣難以與時俱進。

房子老了，空中血滴子只會愈來愈多，當「是否出人命」成為隱形檢討指標時，走在路上只能自求多福，除了中央／地方政府有責檢討現行法規，別讓血滴子出現在自家外牆，也是全民之責。