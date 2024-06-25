聽新聞
test
0:00 / 0:00
陽光行動／他山之石…日本建修繕制度 可保障房價
相較台灣長期忽視預防性修繕，空中血滴子遍布，日本卅多年前就把專用於長期修繕的「公基金」入法，近廿年前建立「長期修繕計畫制度」，更是影響社區房價關鍵，讓沒有計畫的建物被市場淘汰，進而確保建築外牆安全，學者專家疾呼台灣將住戶強制繳交公基金制度納入「公寓大廈管理條例」，載明住戶應負的修繕關係與責任，徹底落實維護外牆責任。
成功大學建築學系副教授楊詩弘表示，日本隨著都市老化，曾面臨外牆剝落的公安危機，日本國土交通省二○○五年起，先要求公共建築須制定卅年營運期間修繕項目與預估方法。
二○○八年，日本頒布以集合住宅為對象的「長期修繕計畫製作指導方針」，開發商銷售房屋就得請建築師或物業管理計算出，除了一般的管理費，也要估算卅年以上、被視為公基金的「修繕儲備基金」金額與收費標準，存在特定帳戶，只能用於預防性修繕或更新。
楊詩弘解釋，它並非強制性規範，卻已成不動產交易的重要文件，因為是否有長期修繕計畫、有無落實，都會影響房產價格。
台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，台北市規定卅年以上建物外牆須安檢，高雄市在城中城大火後推動自治條例，若不配合成立管委會就會開罰，都應為中央、地方參考。
郭紀子也說，桃園市今年在「優良公寓評選」活動，將「社區短、中、長維護修繕規畫並有各階段管理費、公共基金調整估計」、「設有社區公共安全設備修繕專款帳戶，定期提撥並管理與公共安全之硬體設備修繕相關費用」納入評選項目，鼓勵新大樓不再重蹈覆轍，也可當修法緩衝期的作法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言