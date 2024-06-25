聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／他山之石…日本建修繕制度 可保障房價

聯合報／ 記者楊竣傑侯俐安／台北報導

相較台灣長期忽視預防性修繕，空中血滴子遍布，日本卅多年前就把專用於長期修繕的「公基金」入法，近廿年前建立「長期修繕計畫制度」，更是影響社區房價關鍵，讓沒有計畫的建物被市場淘汰，進而確保建築外牆安全，學者專家疾呼台灣將住戶強制繳交公基金制度納入「公寓大廈管理條例」，載明住戶應負的修繕關係與責任，徹底落實維護外牆責任。

成功大學建築學系副教授楊詩弘表示，日本隨著都市老化，曾面臨外牆剝落的公安危機，日本國土交通省二○○五年起，先要求公共建築須制定卅年營運期間修繕項目與預估方法。

二○○八年，日本頒布以集合住宅為對象的「長期修繕計畫製作指導方針」，開發商銷售房屋就得請建築師或物業管理計算出，除了一般的管理費，也要估算卅年以上、被視為公基金的「修繕儲備基金」金額與收費標準，存在特定帳戶，只能用於預防性修繕或更新。

楊詩弘解釋，它並非強制性規範，卻已成不動產交易的重要文件，因為是否有長期修繕計畫、有無落實，都會影響房產價格。

台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，台北市規定卅年以上建物外牆須安檢，高雄市在城中城大火後推動自治條例，若不配合成立管委會就會開罰，都應為中央、地方參考。

郭紀子也說，桃園市今年在「優良公寓評選」活動，將「社區短、中、長維護修繕規畫並有各階段管理費、公共基金調整估計」、「設有社區公共安全設備修繕專款帳戶，定期提撥並管理與公共安全之硬體設備修繕相關費用」納入評選項目，鼓勵新大樓不再重蹈覆轍，也可當修法緩衝期的作法。

住戶 建築師 日本

延伸閱讀

名偵探柯南劇場版票房達150億日圓 日本影史第10部

搶台灣半導體赴日投資潮 中信金攜三井不動產簽備忘錄

日本北大東島下月擬同意部署防空雷達 補強監視漏洞

籃球／期待對決河村勇輝 游艾喆要爭取B聯盟新人王

相關新聞

磁磚雨、冷氣墜 「空中血滴子」 危機加速

任何時候走在台灣街道上，映入眼簾的鐵窗、冷氣、招牌，絕對排得上「城市異象」的前幾名，這些雜亂無章的外牆附掛物，歷任政府都...

陽光行動／外牆冷氣搖搖欲墜 封鎖線拉心酸

內湖上灣仔公車站旁，抬頭就能見到一旁住宅大樓，五樓外牆窗型冷氣搖搖欲墜，這條巷弄是通往台北市內湖成功路的重要通道，機車、...

陽光行動／「打診棒」高空把脈 驚覺磁磚空心

拿著「打診棒」敲打著每片磁磚，表面上看起來完美無瑕的磁磚竟是中空的，師傅吊掛在半空中，從廿樓一層層往下仔細替建築「把脈」...

陽光行動／他山之石…日本建修繕制度 可保障房價

相較台灣長期忽視預防性修繕，空中血滴子遍布，日本卅多年前就把專用於長期修繕的「公基金」入法，近廿年前建立「長期修繕計畫制...

新聞眼／治「城市病」 全民之責

任何城市都不是一張白紙，早期迅速發展留下的病灶總是千瘡百孔，但愈早治療、痛苦愈少、成本愈低，更重要的是，治療「城市病」必...

陽光行動／墜落非死即傷…冷氣工飛簷走壁 冒險半空中施工

六月台北微雨，佶昇冷氣出動三人安裝二樓冷氣，升降梯將冷氣推高、兩名師傅穿戴裝掛鉤、安全繩、工程帽，踏上高空自走車安裝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。