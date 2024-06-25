陽光行動／墜落非死即傷…冷氣工飛簷走壁 冒險半空中施工

六月台北微雨，佶昇冷氣出動三人安裝二樓冷氣，升降梯將冷氣推高、兩名師傅穿戴裝掛鉤、安全繩、工程帽，踏上高空自走車安裝。

老闆李哲昇十多年前還是小雇員時，曾在二樓安裝冷氣時因踩踏一樓雨遮、支架卻已鏽蝕而墜落，幸好當時命大傷不重，但看著同業們非死即傷，他創業後做足全套安全設備。

「不過，要做到安全無虞的廠商基本上無法生存。」台灣冷凍空調展望關懷協會理事長周貞浩直言，大賣場常見「買冷氣、送安裝」，安裝費四千五百元，但以師傅一天薪資兩千到兩千五百元來計算，一次出勤要三人才安全，四千五百元是冒生命危險施工。

削價競爭源頭來自冷氣安裝環境不友善，這與去年冷氣砸死女大生環環相扣。

去年新北市發生冷氣工安裝冷氣不慎導致墜落砸死女大生時，本報報導防範冷氣墜落立法牛步，內政部國土署澄清「已有法令及管制機制」，強調勞動部「職業安全衛生設施規則」明定應設防止飛落之設備，內政部也有指導原則。實務面卻不是這麼一回事。

周貞浩說，老舊公寓頂樓加蓋違建難以吊掛，低樓層滿是雨遮；新成屋雖有法定安裝空調冷氣位置，留有三坪裝室外機，但有些建案貪圖室內空間變更施工，吊掛於外梁，也讓師傅被迫踩踏窗邊、吊掛或懸空施工。

勞動部職安署統計，十年有廿名冷氣工在裝設、修繕冷氣時墜樓死亡。國內近三百多家冷氣空調業者成立「台灣冷凍空調展望關懷協會」，盼推動「冷凍空調業者管理條例」，最大的訴求就是立法推動新建大樓安裝空調室外機的「友善空間條款」。