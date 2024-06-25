陽光行動／「打診棒」高空把脈 驚覺磁磚空心

拿著「打診棒」敲打著每片磁磚，表面上看起來完美無瑕的磁磚竟是中空的，師傅吊掛在半空中，從廿樓一層層往下仔細替建築「把脈」。他們是外牆健檢公司，受過專業吊掛、檢測與修繕訓練，拿著聽筒與手術刀對準建物，當年施工品質一覽無遺。

「磁磚是否空心與掉落風險有密切關係。」玉山高空工程負責人范揚宗說，一片磁磚約廿二公分，有時「空音」占了三分之一都算正常，但有時會發現整面牆幾十片磁磚都是空心的，掉落風險就大了。

精捷工程總經理嚴善慧形容，「打診棒」如醫生聽筒，常見表面看來好好的，裡面卻鏽蝕斷裂，就像人生病時外表看似沒事，內臟早已化膿，須檢測才能提改善計畫、視情況修繕。

錢哪來？主動修繕住戶少

四○三花蓮地震後，各地下起「磁磚雨」。地方政府要求公家機關進行外牆檢測再回報，發現不少附掛支架已經鏽蝕。嚴善慧說，檢測過程中確實也常發現冷氣支架等附掛物，早已鏽蝕、變形，至於如何修繕、錢從哪來，則與管委會運作成熟度有關。

公寓大廈住戶少有主動檢測的機會，大多是磁磚剝落、市政府函文提醒時，才會由管委會出面找上外牆檢測公司。幾家知名檢測公司與大企業有長期合作，但普遍的公寓大廈通常沒有檢測意識。

嚴善慧和范揚宗都發現，早期五樓以下老公寓外牆馬賽克磁磚剝落比率，反而沒七樓以上丁掛磁磚嚴重。嚴善慧說，七○到九○年代的建案，尤其七樓到十二樓外牆剝落率較高，這與建造時期法規、工法與建材有關。

如何預防掉落危機 製表／侯俐安

外牆整修 僅台北市須申報

台北市的房屋高達七成超過卅年，外牆劣化修繕急迫性高，北市府二○二○年起推動「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」，規範十一層以上、屋齡十五年以上建築物，每六年申報一次；卅年以上建築每三年申報一次，其他縣市無相關規範。

不過北市今年三月取消滿十五年規定，改為滿卅年以上建物須辦理首次申報、五十年以上第二次申報。台北市政府建管處專委鄭大川表示，過去訂定十五年是因建商保固以十五年為期，盼保固後接手診斷；經重新檢視發現，磁磚剝落有九成五是卅年以上的老舊建物，延長期限也避免申報過度頻繁增加社區財務負擔。但花蓮地震後是否改變，確實是在評估。

人多地區 老屋應辦理申報

國振工程顧問結構技師陳宗斌研究指出，台北市為數眾多的五層老舊建築物尚無須辦理申報，但仍具風險，北市府應詳細檢討所需申報的範圍，如是否應以建築物的外飾材高度代替建築物高度，或於主要幹道及人口密集之地區，如距離捷運車站五百公尺範圍內之建築，應辦理申報。

他說，台北市現行外牆須申報之材質以粉刷、磁磚及岩板為對象，卻缺乏附掛物檢核選項，但台北市外牆有不少金屬帷幕、玻璃帷幕及冷氣、廣告招牌等附掛物，建議檢查應納入。

雲林科技大學營建工程系教授潘乃欣直言，唯有預防性維護管理才能降低風險，否則總在事發後才補救，將付出很大的代價。