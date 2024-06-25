陽光行動／磁磚砸傷童 整棟住戶被告

台灣民眾長期對住宅環境的態度為「顧內不顧外」，電梯故障、漏水才整修，外牆斑駁卻視而不見，使路過民眾處於風險中。十一年前一起外牆磁磚剝落造成女童顱骨骨折、無法自理，社區住戶因沒有擔負維修責任，全數遭起訴案件。

二○一三年五月五日晚間十時許，當時九歲的鄭姓女童和母親剛吃完火鍋，離開時經過台北市民權東路二段、屋齡逾卅年的「京華大廈」，遭六、七樓外牆面剝落的磁磚和混凝土塊砸傷頭部，女童的顱骨因此凹陷性骨折，花三百多萬元治療，更留下跛行、無法跑步後遺症。鄭母認為住戶互推責任、不聞不問，而且沒有管委會，因此控告一至十二樓，共十三名房屋所有權人。

台北地檢署二○一四年援引高等法院、台中高分院民事判決及前大法官王澤鑑著作，認為公寓大廈外牆是建築物主要構造，由全體住戶共同使用，外牆屬共用性質，不會因為有無管委會而有所不同。檢方也認為，在法律上，大樓全體住戶應共同擔負維護外牆安全義務，大樓全體住戶均有過失，依法將過失致重傷罪嫌起訴。住戶在一審宣判前就和鄭母達成和解，鄭母撤回告訴。