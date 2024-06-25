陽光行動／人屋雙老…高齡獨居多 無力管外牆

人行道拉起封鎖線，一名頂著花白頭髮的長者抬頭望了望上方的社區大樓，長長的裂痕一路延伸到十樓，裂痕經過扭曲的鐵窗、持續掉落的磁磚，長者吃力地繞道而行，推著嬰兒車的母親，則被迫走在車道上。

花蓮大地震後，屋齡卅多年的台北建成花園社區，長長裂痕從四樓攀上十樓，磁磚剝落、鐵窗歪了，台北市政府貼上黃單，四棟七百多戶住戶卻為沒有立案管委會爭執不下。一個月後鐵窗拆了、敷上違和的油漆。

相較都會區新大樓較願自費檢修外牆，屋老、人老「雙老危機」的社區卻雪上加霜。台灣物業管理學會理事長郭紀子發現，台北「雙老」最嚴重，社區協調會如銀髮俱樂部，外牆已在加速劣化，卻多不願改變現狀，也讓外牆管理走向「Ｍ型化」。

更不用說屋齡逾五十年的各個「超高齡」整宅，公共、結構、外牆、治安四大安全堪憂，每逢風大時花盆、磁磚、雨遮滿天飛。

高齡獨居多的西園整宅長年未收管理費，地震後，公共區域整塊天花板掉落，卻沒有經費可維修。

管委會主委莊建成直言，現階段正努力申請補助維修，治本只能都更，但建築殘值低、土地持分小，「唯一能都更的方式就是變成危樓，對誰都不利。」