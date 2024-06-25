陽光行動／外牆重度剝落…架網接漏 老宅解危機 需設公基金

公館知名地標金石堂書店後方的東南亞花園廣場，創造了奇特的城市景觀。這棟屋齡四十年，一三○戶的大社區，每兩層樓就搭建一道防護網，接住這段期間承受大小不一剝落物。

這是地方政府想出來的暫時解方。畢竟每當外牆損壞、磁磚脫落，修繕維護都要靠住戶共同面對，當社區沒有管委會，或各方在費用負擔僵持不下時，只能先救急，避免砸傷行人。

東南亞花園廣場未立案管委會，僅由部分住戶自主輪流管理，管理費用於清運、電梯維護等。住戶陳太太說，她擔心磁磚掉落致人死傷須負責，若有正式的管委會出面當然最好，但她不想製造麻煩，選擇噤聲；一名正要出門的先生說，應有政府補助，「不然都更吧！」

內政部建築研究所報告指出，公寓大廈屋齡超過卅年，就有百分之八有「重度剝落」現象。各縣市屋齡卅年以上占比，以北市七成一最高，其次是嘉縣六成七。

雲林科技大學營建工程系教授潘乃欣表示，外牆附著物在氣候變化、天然災害與人為因素下，成為鮮少徹底維修、改善的大問題。實際進入社區，無論是外牆拉皮、結構補強或保養維護，住戶大多期盼政府能提高補貼。內政部國土管理署建築管理組組長高文婷直言，單靠政府補助，「糖果治國不長久」。

國土署正研議修法，將管委會分成「兩個口袋」，一個屬於日常維護管理費，另一則是長期修繕基金，但要先過國會這一關。

台灣大學土木工程學系教授黃世孟表示，外牆修繕如同養老金，成本不該外部化，現狀以補助誘導，若住戶不願負擔，政府應主動出擊，針對外牆與附掛物等明顯有公安問題的建物，提高房屋稅、成立專項公基金，協助修繕。

成功大學建築學系副教授楊詩弘說，公寓大廈管理條例本就設有公共基金，用於修繕，但執行上，這筆錢永遠不夠，有的新大廈甚至認為短期用不到，表決「發還住戶」。制定長期修繕計畫及公共基金用途明確化，才能治本。