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陽光行動／外牆冷氣搖搖欲墜 封鎖線拉心酸

聯合報／ 記者侯俐安楊竣傑游昌樺／台北報導
台北市成功路二段189號大樓窗型冷氣機搖搖欲墜，有如不定時炸彈。記者余承翰／攝影
台北市成功路二段189號大樓窗型冷氣機搖搖欲墜，有如不定時炸彈。記者余承翰／攝影

內湖上灣仔公車站旁，抬頭就能見到一旁住宅大樓，五樓外牆窗型冷氣搖搖欲墜，這條巷弄是通往台北市內湖成功路的重要通道，機車、行人不曾間斷，幾乎沒人發現，一旁小花圃貼了紙條，寫著「危險、危險、危險」，同棟住戶四處陳情卻碰壁的無奈，正是「空中血滴子」無法可管的縮影。

紙條寫著，管委會輪值主委三年前就告知住戶冷氣年久失修、鐵架鏽蝕，但通知住戶多次、也向里長陳情，更打了一九九九市民專線，仍遭置之不理，「若日後發生事故，概於住戶無關」，只能「恭請佛祖、上帝保佑」。

「施工架明顯鏽蝕，僅靠一邊撐住沒掉下來。」台灣冷凍空調展望關懷協會理事長周貞浩搖頭，協會長期主張「外牆附掛物檢測法制化」。他說，台灣潮濕，颱風地震多，外牆附掛物缺乏檢測機制，「哪天掉下來都是不定時炸彈」。

住戶到處陳情卻無從解決，只能在一樓貼上告示警告。記者侯俐安／攝影
住戶到處陳情卻無從解決，只能在一樓貼上告示警告。記者侯俐安／攝影

里長：檢測需公權力介入

記者循線找到該戶鄰居指出，過去半年他向當地派出所、寶湖里里長、內湖區長、選區市議員陳情，都說「無法可管」。

寶湖里里長邱顯松說，冷氣半傾斜懸掛在窗外一、兩年了，他曾一度聯絡上屋主張小姐，稱「舊冷氣在外並無危險」，從此再也聯絡不上。派出所雖拉封鎖線，但範圍之小，等於拉心酸的。他無奈說，這需要公權力介入，否則「要自求多福」。

全台類似的不定時炸彈存在街頭巷尾，公權力難以介入關鍵在於，於冷氣、欄杆等外牆附掛物，非屬建築法規範項目。台北市政府建管處專委鄭大川說，冷氣屬家電、是私有財產市府僅能發指導函，難以強制介入。

官員：回到社區自治精神

去年女大生遭冷氣砸死，地方政府呼籲內政部訂定附掛物管理辦法。國土管理署建築管理組組長高文婷坦言，每個案子原始條件不同，難以立法一以貫之，管委會本應在規約明定，否則依照建築法，若附掛物掉落致人死傷，檢調單位仍是處分所有權人，因此仍應回到社區自治精神。

但現實中，台灣大多數的公寓連管委會都難成立。一九九五年，金龍三溫暖大火催生「公寓大廈管理條例」三讀通過，明定公寓大廈應成立管理委員會，負責大廈共用部分之修繕、管理、維護，費用由公共基金支付，過了卅年卻仍舊「做半套」。

逾30年老屋占比最高5縣市 製表／侯俐安
逾30年老屋占比最高5縣市 製表／侯俐安

學者：現行法規無強制力

前年高雄城中城大火釀四十六死，這才發現，行之有年的公寓大廈管理條例沒有溯及既往，只能透過地方輔導成立管委會，公共基金更少用於修繕維護；當年三讀通過「城中城條款」公寓大廈管理條例部分條文，地方認定危險公寓大廈須限期成立管委會，違者每戶最高罰廿萬元；隔年內政部公告要件加上「十一樓以上」。

換言之，十一樓以下公寓大廈或舊大樓、老公寓，受限於地方政府還有非常多轄內建築物使用執照沒有回溯建檔，連有多少棟都缺乏官方統計，成為三不管地帶。

「缺乏強制力是主因。」台灣物業管理學會理事長郭紀子說，管委會、維護方式、提撥金額非法規都缺乏強制力，成為一種「集體不行動」，倒霉的仍是被砸中的行人。

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