卓揆道歉：下月親搭火車到花蓮

花蓮四○三地震過後，聯外的蘇花公路、中橫公路柔腸寸斷，前天又發生台鐵新自強號因土石溢流出軌，由於該處未設有邊坡告警系統，縣長徐榛蔚淚問行政院長卓榮泰「東部人到底還有什麼路可以走？」卓榮泰鞠躬致歉表示，已要求台鐵全面檢測告警系統，強調下個月要搭火車來花蓮，「我要親自走這一趟，看它是不是夠安全」。

台鐵二二九列次新自強號事故造成陳姓司機員及八名乘客受傷，卓榮泰昨率交通部長李孟諺、內政部長劉世芳及台鐵董事長杜微等人，到花蓮太魯閣國家公園視察震災重建速度。

國民黨立院黨團總召傅崐萁到場質問杜微「第二階段告警系統何時能做好？」杜回「明年底」，傅質疑不能快一點嗎？要求給一份完整報告。

「台鐵如果能多做一點事，這件事會不會避免？」卓榮泰說，他一直在思考，四○三地震之後，台鐵告警監測系統已經加強，仍發生土石溢流到鐵軌導致事故意外，努力得不夠快，會檢討過去帶來的不便及經驗。

卓榮泰說，已請交通部責令台鐵重新徹底且有效地檢測所有告警監測系統，是否有功能上的疏漏、如何補救？下個月在不影響民眾返鄉購票下，要坐火車親自走一趟，看是不是夠安全，「我們同島一命」。

卓榮泰鞠躬道歉，傅崐萁此時舉手示意發言，並走上台向卓說，三年前太魯閣號撞車出軌後，大家都認為要趕快把告警系統做好，結果同一路段又發生新自強號事故，為什麼沒有評估好？為什麼每一件工程都延誤？要務實坐下來談，所有部會一起解決民眾問題，才是共同的期待。

徐榛蔚致詞也數度落淚說，新自強號事故又再次讓花蓮產業雪上加霜，擔心要如何度過今年；無論是蘇花公路或是鐵路，都是花蓮唯一對外的路，「我真的不曉得東部人到底有什麼路可以走？」要求中央正視東部人的交通權益。

杜微表示，四○三地震後已提報八處防護或告警不足之處，預算二億元，預計明年底全部完成，包括這次發生事故的地點台鐵西正線，過去沒有落石掉落紀錄，沒有裝告警系統，未來也會增設。

為避免落石砸中列車，杜微表示，西正線明隧道要延長為全覆蓋，東正線也要做明隧道，經費約需五億元，工程規模較大，完工時間會晚一些 。