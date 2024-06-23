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砂卡礑、燕子口 恐7年後再見

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

每年數百萬人次入園的太魯閣國家公園在四○三地震受創嚴重，目前仍在封園，預計採分期、分區復原開放，受災最輕微的布洛灣、九曲洞、天祥等遊憩區年底起局部開放，至於最嚴重的砂卡礑、燕子口，預估需要七年重建，二○三一年完成，整體經費約需卅億二二八萬元。

行政院長卓榮泰昨到太魯閣國家公園視察太魯閣及台八線中橫公路復建進度。國家公園署長陳茂春表示，園區以分期分區復原開放為原則，受災較輕微、較大眾化的步道景點將優先整修開放。

其中天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣、九曲洞、蘇花等景點步道，下月底可望辦理工程發包，預計今年底局部開放，明年底全面開放。至於砂卡礑、燕子口等地受災嚴重，預計到二○三一年完成。

至於中橫部分，公路局長陳文瑞說，行政院已匡列九億五千八百萬元復建公路，台八線大禹嶺以東的東段多處落石，盤點十三處優先搶災復建，其中以天祥至閣口最嚴重，短期辦理慈恩、新白楊、迴頭彎、白沙橋、長春橋及福德祠等共六處路段邊坡保護工程，年底完成。

陳文瑞表示，中期則將新建四處明隧道，包括九曲洞西口、九曲洞東口、錐麓、靳珩等，總長五七六公尺，二○二六年底前完成。另將啟動「整體性地質地貌變異分析評估」，分析易致災潛勢路段，規畫觀察避災、離災的長期改善方案。

中橫公路 太魯閣國家公園 景點

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